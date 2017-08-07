Home NBA Kyrie Irving vuole solo i Knicks, Spurs e Timberwolves non mollano

di Redazione 07/08/2017

L'impressione è che non ci sarà una svolta a breve. La situazione di stallo relativa a Kyrie Irving sembra destinata a proseguire ancora per un bel pò: il giocatore ha chiaramente manifestato la sua intenzione di lasciare Cleveland - anche se i Cavs stanno facendo di tutto per convincerlo a restare - ma al momento nessuna trattativa è stata davvero concreta. Ormai manca meno di un mese all'inizio della pre-season e Irving non ha ancora una nuova casacca da indossare. Quel che è certo è che il play non ha alcuna intenzione di restare con i Cavaliers, e quindi prima o poi qualcosa salterà fuori. Sta di fatto che, fino ad ora, i 'rumors' sono stati tantissimi ma nessuno ha avuto buon esito. Tuttavia, secondo Adam Zagoria di "Zagsblog", Irving avrebbe chiarissima la sua prossima destinazione: i New York Knicks. La franchigia della Grande Mela sarebbe infatti la primissima scelta del giocatore attualmente ancora in forze ai Cavs: a seguire, ci sarebbero i San Antonio Spurs e i Minnesota Timberwolves, mentre appaiono più distanziati - ma non del tutto fuori dai giochi - i Phoenix Suns e i Miami Heat. Tocca ai Knicks, quindi, farsi sotto con decisione e proporre uno scambio soddisfacente a Cleveland. Che intanto resta alla finestra, convinta di potersi giocare ancora qualche chance. Da Cleveland a New Orleans, dove Cousins ammette di non vedere l'ora di scendere in campo insieme all'altro grande top player dei Pelicans, Anthony Davis. "Vogliamo farci notare fin da subito - ha detto Cousins - anche perchè abbiamo potuto rafforzare la nostra intesa allenandoci assieme, cosa che l’anno scorso non abbiamo avuto il tempo di fare (Cousins è arrivato a New Orleans a febbraio, ndr)". DeMarcus ha lavorato molto anche sul piano fisico, perdendo molto peso: "Alterno allenamenti e un nuovo regime alimentare - ha detto Cousins - mi sento molto meglio, più leggero e versatile".