L'Olimpia Milano espugna Capo d'Orlando e si porta sul 2-1

Il successo dell'Olimpia Milano a Capo d'Orlando è griffato da Raduljica che si esalta nel terzo quarto e ribalta le sorti della sfida.

si riprende il fattore campo nella serie controed espugna il parquet siciliano vincendo con il punteggio diportandosi sul 2-1 nel computo complessivo delle sfide. Sugli scudi il redivivo, autore di una prestazione da incorniciare (un fatto rarissimo in questa stagione) con 14 punti messi a referto, 4 rimbalzi e 4 assist. Il centro serbo è stato l'uomo in più per la squadra di Repesa soprattutto nel terzo quarto, quello che in pratica ha deciso i giochi ribaltando l'andamento del match che fino ad allora aveva visto prevalere l'entusiasmo dei padroni di casa. Partenza sprint per la squadra meneghina che si porta subito sul 15-7 dopo soli 5' di gara. Un vantaggio che si dissolve in pochi minuti, grazie alla triple diche spingono i padroni di casa verso il parziale di 12-0 che vale il sorpasso tra l'euforia dei tifosi locali che sognano di fare un altro sgambetto alla corazzata milanese. Un passaggio a vuoto che può costare il match agli ospiti che si disuniscono col trascorrere dei minuti, perdendo alcuni possessi sanguinosi. Il primo tempo si chiude con Capo d'Orlando avanti di 5 punti (45-40). Poi viene fuori la classe di Raduljica che decide di rompere gli indugi, trascinando i suoi verso il sorpasso. Il centro serbo fa la voce grossa sotto le plance e diventa implacabile al tiro. La squadra di Di Carlo prova a ricucire lo strappo ma fatica a tenere la squadra di Repesa che acquisisce sempre più maggiore fluidità in attacco, regalando poco o nulla agli avversari. Nell'ultimo quarto si scatenanoche regalano 4 triple in due, conducendo l'Olimpia Milano verso il massimo vantaggio (71-81 a 5' dalla fine). La reazione dei padroni di casa è sterile, mentre Milano continua a colpire senza soluzione di continuità. Finisce 94-80 per gli ospiti che rimettono in piedi la serie e adesso potrebbero chiudere le ostilità nella prossima sfida che si giocherà ancora a Capo D'Orlando.