Gara 7 fatale per Washington: esulta Boston (115-105), ora c'è Cleveland

Al termine di una serie stupenda, che ha regalato emozioni a non finire, ad approdare in finale di Eastern Conference sono i Celtics, che in gara 7 battono 115-105 una tostissima Washington. E' il ritorno nell'elite per la franchigia del Massachusetts, che può così rivivere i fasti del 2012,Allora i protagonisti erano Garnett, Pierce e Allen, oggi ce ne sono di nuovi ma altrettanto meritevoli di encomio. Anche perchè per arrivare fin qui Boston ha sudato parecchio: dopo il fantastico primo posto in regular season, i Celtics sono riusciti a raddrizzare la serie contro Chicago (che si era portata sullo 0-2) e hanno avuto il loro bel da fare per superare una delle realtà migliori di questa Lega, ovvero i Washington Wizards., come sottolineato da uno degli eroi della serata, quello che non ti aspetti: Kelly Olynyk, 26 punti di cui 14 fondamentali nell'ultimo quarto. Certo, non si può negare che senza Isaiah Thomas non sarebbero gli stessi Celtics.(ci ha rimesso anche un dente...) e anche ieri ha messo a referto altri 29 punti che hanno fatto volare Boston in finale di Conference. E poi Brad Stevens, senza dubbio uno dei migliori coach dell'NBA. Washington ha dato tutto, e ha dimostrato che la struttura è già di grandissimo livello. Ieri è mancato John Wall (solo 19 punti): 38 punti, di cui 24 nella ripresa. Washington è avanti 55-53 all'intervallo, ma nel terzo quarto è Boston a dare una svolta alla gara: Beal prova a reagire, ma non è aiutato da Wall. Thomas e Olynyk fanno malissimo alla retroguardia di coach Brooks,fa capire al pubblico del TD Garden che la finale di Conference è ormai cosa fatta. Da mercoledì c'è Cleveland e c'è LeBron James: Boston può avvalersi del vantaggio del campo, per quella che sarà senza dubbio un'altra serie da ricordare.