L'Olimpia Milano è inarrestabile e travolge anche Brescia nel derby

di Redazione 23/10/2016

L'Olimpia Milano supera per 97-80 la Germani Brescia, incassando il quarto successo in altrettanti incontri grazie ad uno stratosferico Simon. L'Olimpia Milano non avverte il peso del doppio impegno tra Eurolega e serie A e travolge a domicilio la Germani Brescia nell'anticipo della quarta giornata. Una gara senza storia che i milanesi si sono aggiudicati per 97-80, respingendo i tentativi dei padroni di casa di rientrare dentro il match. Sugli scudi il croato Krunoslav Simon, mvp del match e autore di 26 punti. L'Olimpia Milano ha fatto la voce grossa già nei primi minuti di gara portandosi sul 17-3 dopo le bombe di Simon e Dragic. Brescia ha il merito di non abbattersi tessendo la tela della rimonta fino a portarsi al -2 ma senza mai riuscire a centrare il canestro del sorpasso. Nel finale di primo tempo la squadra di coach Repesa torna a mettere la testa avanti portandosi addirittura sul +18 alla fine del secondo quarto e chiudendo con un canestro più fallo firmato dal giovane Pascolo. L'Olimpia accelera nell'ultimo quarto Non cambia in canovaccio della gara nel secondo tempo. La Germani prova a rifarsi sotto ma non va oltre il -5 firmato da Michele Vitali e Landry (64-69) ma nell'ultimo quarto cedono di schianto spianando la strada verso il quarto successo stagionale all'Olimpia Milano. I 26 punti di Landry e i 19 di Moore non bastano ad arginare lo strapotere delle scarpette rosse. Sul risultato finale pesano le 6 triple di Simon e i 16 punti di Dragic. Adesso per Milano c'è l'impegno in Eurolega contro il Real Madrid al Forum di Assago. E sarà tutta un'altra musica.