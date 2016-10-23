"Warriors codardi", la risposta di Thompson: "Quell'articolo mi fa girare i c..."

"I Warriors sono stati dei codardi". Fa discutere l'articolo pubblicato sul Magazine di ESPN, dove il giornalista Ethan Sherwood Strauss ha riportato le dichiarazioni di Marreese Speightsdopo gara 5 delle Finals e le affermazioni di un anonimo - ma appartenente all'entourage di Golden State -A rispondere è stato uno degli elementi di spicco della franchigia di Oakland,, che non le ha di certo mandate a dire: "Quell'articolo mi ha fatto girare i coglioni - ha tuonato Thompson - perchè se qualcuno ci definisce codardi, allora deve rivelare il suo nome.Abbiamo dato tutto durante i playoff ed in generale durante la stagione, e tu dici che abbiamo giocato da codardi senza nemmeno rivelare il tuo nome?". Su quanto dichiarato da Speights in merito a presunti litigi avvenuti nello spogliatoio dopo gara 5, Thompson è stato netto:"Non so chi abbia scritto quell'articolo - ha detto il coach di Golden State, Steve Kerr -Penso che sia sorprendente perchè vuoi sempre tenere queste cose all'interno del tuo ambiente"."Non so se i giocatori stanno organizzando qualcosa. Al momento posso solo dire che durante la preseason tutti sono rimasti in piedi al momento dell’inno., poiché a mio avviso è la cosa migliore da fare". Ad affermarlo è il commissioner NBA,, che ha voluto così rispondere ada parte dei giocatori durante l’esecuzione dell’inno nazionale. "C’è un clima sociale non sereno negli Stati Uniti - ha aggiunto Silver - e, al di là delle discussioni sull’inno, mi aspetto che insieme ai giocatori, in modo da fare la differenza con le nostre azioni".