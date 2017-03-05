L'Olimpia Milano punterà sui giovani per mantenere l'imbattibilità interna contro Torino

Ecco la presentazione della sfida tra Olimpia Milano e Fiat Torino che all'andata regalò spettacolo ed emozioni fino alla fine. Scarpette Rosse prive di Simon, Dragic e Kalnietis.

La gara traè uno dei match clou della sesta giornata di ritorno di serie A1. Si affrontano due squadre con motivazioni diverse. I milanesi vogliono consolidare la prima piazza in classifica mentre Torino è ancora a caccia di un posto tra le prime otto in classifica. Nel match di andata le Scarpette Rosse soffrirono per portare a casa l'intero bottino vincendo di un soffio per 100-97 al, rischiando il tracollo nel finale. Un match che sarà comunque giocato a viso aperto da entrambe le contendenti come già accadde nella sfida di andata anche se l'Olimpia Milano dovrà rinunciare ad alcuni suoi pezzi da novanta e schiererà tanti giovani.Non ci sarà, mentre perla stagione si è ormai conclusa per il gravissimo infortunio al ginocchi. Out anche il lituanoappiedato da un guaio agli adduttori che lo costringeranno ad un mese di assenza. Ci sarà maggior spazio per illustri seconde lineeche hanno già fatto vedere cose lusinghiere ogni volta che sono stati chiamati in causa. La squadra di Repesa punterà a sfruttare l'intero potenziale offensivo per mantenere intonsa la casella delle sconfitte interne. Torino recupererà l'importante apporto offensivo diche viaggia con una media di 17 punti e 8 rimbalzi. Il match si giocherà alle 20,45 e verrà trasmesso in diretta su