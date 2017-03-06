Varese sorprende Avellino, Milano ringrazia e vola a +10
di Redazione
06/03/2017
Ormai tra il primo posto nella regular season e l'Olimpia Milano c'è di mezzo solo la matematica. I campioni d'Italia in carica, freschi vincitori anche della Coppa Italia, fanno il loro dovere battendo la Fiat Torino al Forum di Assago e contemporaneamente si fregano le mani per quanto accaduto al PalaDelMauro, con l'impensabile sconfitta casalinga di Avellino contro Varese. Ora il vantaggio della capolista sulle inseguitrici - Venezia ha nuovamente agganciato la Sidigas - è salito a 10 punti: con 9 turni rimasti, immaginare un cambio al vertice è praticamente impossibile. L'EA7 ha dovuto faticare non poco per avere ragione degli uomini di Vitucci, nonostante l'assenza di un elemento di punta come DJ White. I torinesi sono partiti bene, creando numerosi grattacapi alla difesa biancorossa, tanto che all'intervallo i padroni di casa sono avanti di un solo punto (34-33). Nel terzo periodo, dopo un'iniziale sfuriata della Fiat, Milano prende in mano le redini del match con Sanders e Abass. Torino torna a -1, ma Hackman e ancora Sanders regalano a Repesa la quarta vittoria consecutiva in campionato. Tutto questo mentre poche ore prima si era consumata la disfatta interna di Avellino: l'Openjobmetis era riuscita nell'impresa di espugnare il parquet degli irpini (75-82) lasciando così l'ultimo posto in classifica. Per gli uomini di Sacripanti si tratta della quarta sconfitta consecutiva tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Varese è scappata a cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto, e nemmeno la verve di Randolph (20 punti) è servita ai locali per tornare in partita. Nessun problema per la Reyer Venezia, che schianta Pesaro 85-61 e riagguanta il secondo posto in coabitazione con Avellino. Gli uomini di De Raffaele erano chiamati ad un riscatto dopo i 4 ko di fila: la netta vittoria servirà a ridare morale e fiducia dalle parti del PalaTaliercio. All'ultimo posto rimane Cremona, che perde a Brindisi 94-82: per l'Enel due punti importanti in chiave playoff. Da segnalare i 22 punti dell'ottimo Moore. Nella gara delle 12 Capo d'Orlando aveva superato Brescia 71-67. Stasera è invece in programma il posticipo tra Cantù e Reggio Emilia.
Articolo Precedente
Liga Acb, il Baskonia vince senza Bargnani: Tenerife batte il Real Madrid e consolida il primato