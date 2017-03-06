Varese sorprende Avellino, Milano ringrazia e vola a +10

Ormai tra il primo posto nella regular seasonc'è di mezzo solo la matematica. I campioni d'Italia in carica, freschi vincitori anche della Coppa Italia,e contemporaneamente si fregano le mani per quanto accaduto al PalaDelMauro, con l'impensabile sconfitta casalinga di Avellino contro Varese. Ora il vantaggio della capolista sulle inseguitrici - Venezia ha nuovamente agganciato la Sidigas -: con 9 turni rimasti, immaginare un cambio al vertice è praticamente impossibile. L'EA7 ha dovuto faticare non poco per avere ragione degli uomini di Vitucci, nonostante l'assenza di un elemento di punta come DJ White. I torinesi sono partiti bene, creando numerosi grattacapi alla difesa biancorossa,Nel terzo periodo, dopo un'iniziale sfuriata della Fiat, Milano prende in mano le redini del match con Sanders e Abass. Torino torna a -1, ma Hackman e ancora Sanders regalano a Repesa la quarta vittoria consecutiva in campionato. Tutto questo mentre poche ore prima si era consumata la disfatta interna di Avellino:lasciando così l'ultimo posto in classifica. Per gli uomini di Sacripanti si tratta della quarta sconfitta consecutiva tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Varese è scappata a cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto, e nemmeno la verve di Randolph (20 punti) è servita ai locali per tornare in partita.e riagguanta il secondo posto in coabitazione con Avellino. Gli uomini di De Raffaele erano chiamati ad un riscatto dopo i 4 ko di fila: la netta vittoria servirà a ridare morale e fiducia dalle parti del PalaTaliercio. All'ultimo posto rimane Cremona, che perde a Brindisi 94-82: per l'Enel due punti importanti in chiave playoff.Nella gara delle 12 Capo d'Orlando aveva superato Brescia 71-67. Stasera è invece in programma il posticipo tra Cantù e Reggio Emilia.