L'Olimpia Milano risorge e supera Venezia: è matematico il primo posto nella Regular Season

Con il successo interno contro Venezia, l'Olimpia Milano è matematicamente prima nella regular season dopo una sfida intensa ed emozionante.

L'ritorna regina per una notte e dopo la brutta debacle contro l'ottiene un successo di prestigio nello scontro al vertice contro laIl quintetto di coachsi è imposto per 88-80 in un match davvero intenso nel quale le Scarpette Rosse hanno ritrovato entusiasmo e voglia di lottare, ciò che era mancato negli ultimi tempi. Una prestazione che rappresenta anche un segnale importante lanciato a tutte le concorrenti verso il titolo. L'Olimpia Milano c'è ancora e vuole chiudere la stagione in bellezza ottenendo l'ennesimo tricolore della propria storia. Su tutti spicca la prestazione di undavvero in gran spolvero, mentre Cinciarini è stato autore di canestri importanti nei momenti chiave del match.Bene, in avvio, ancheche consentono all'Olimpia Milano di volare sul +8 costringendo De Raffaele al timeout. Il solo a tenere alta la bandiera dei lagunari è il solitodavvero produttivo in attacco. Poi arriva il consueto blackout della squadra di Repesa, che incomprensibilmente getta alle ortiche tutte le palle utili in attacco e subisce un parziale di 19-0 che consente agli ospiti di volare fino al +11 (20-31 all’11’). Grazie a, Milano rimette rimette la testa davanti sorpassando sul 40-39 gli avversari in chiusura di primo tempo. Bene Peric e Tonut in avvio di ripresa, ma Venezia trova in Macvan un baluardo insuperabile in grado di tenere Milano dentro il match. Il Forum di Assago si scalda, tra fischi e applausi, finalmente la difesa della squadra di Repesa comincia a dare segni di vita e un parziale di 8-0 consente all'Olimpia di ottenere uno strappo importante nel punteggio. A metà dell'ultimo quarto i padroni di casa ottengono il massimo vantaggio (76-68 al 35’), Peric prova a tenere in vita le speranze dei lagunari, ma nel finale sonoa griffare un successo che vale oro per l'Olimpia Milano, soprattutto dal punto di vista morale. Sono loro i campioni della Regular Season e adesso potranno preparare i playoff senza patemi d'animo.