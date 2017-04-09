Addio a Desio Flebus, icona del basket friulano

Ha avuto un malore non appena è rientrato a casa dopo una passeggiata in centro. Se n'è andato così Desio Flebus, 65 anni,, con la Longobardi Basket, dove concluse la sua carriera agonistica. Ad ucciderlo, la mattina di sabato 8 aprile,Flebus lascia la moglie Maddalena, un figlio, Daniele, e una foltissima schiera di amici, estimatori, fan. A Cividale del Friuli la notizia della morte dell'ex cestista, suscitando grande commozione nella popolazione. "Siamo profondamente turbati da questa improvvisa scomparsa,", dichiara la presidente della Bpc, Michela Del Piero, parlando anche a nome del direttore generale Federico Fabbro nonché "di tutti i dipendenti". Flebus, nel corso della sua vita, aveva lavorato in ambito bancario. Dopo un’esperienza a Padova, parallela all’attività agonistica,, dove ha lavorato fino a pochi mesi fa. Attualmente, l'ex cestista cividalese viveva nella frazione di Gagliano, dove si era trasferito - da San Giorgio di Rualis - dopo il matrimonio, paese dei suoi genitori., assessore al comune di Cividale. "Una persona squisita, cordiale e socievole", ha raccontato Miani al "Messaggero Veneto"."Credo che non dobbiamo fare calcoli ma vincereAndremo dritti sui nostri obiettivi". Queste le parole del coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti, in vista del match degli irpini contro Cantù. "Ci giochiamo tanto in ottica di conquistare un primo posto- ha spiegato Sacripanti - Alla luce della stagione giocata tra Italia ed Europa, confido in una reazione della squadra dopo le avversità cui abbiamo dovuto far fronte".