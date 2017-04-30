Lotta salvezza, Cremona deve vincere a Varese. E sperare nell'Olimpia...

Anzitutto deve svolgere a pieno il proprio dovere, ovvero vincere laddove non è mai riuscita ad ottenere l'intera posta in palio: il parquet di Varese. Quello della Openjobmetis è infatti uno dei due campi dove la Vanoli non è mai riuscita a vincere in Serie A (l'altro è Avellino, ndr). Tuttavia, come detto, i cremonesi non possono fare altrimenti. Non solo: oltre a quest'impresa, la VanoliLa Consultinvest, infatti, mantiene 2 punti di vantaggio sugli uomini di coach Lepore: 18 punti per i marchigiani, 16 per i lombardi. L'ultimo turno ha riacceso molte speranze dalle parti del PalaRadi. La Vanoli ha dimezzato lo svantaggio nei confronti del team allenato da Spiro Leka, sconfitto a Pistoia 87-83 mentre Cremona riusciva a regolare Cantù (93-82) davanti al proprio pubblico.per il team allenato da coach Paolo Lepore. "Mi aspetto una Varese molto motivata, conosco bene Caja e so che ci tiene a congedarsi dal pubblico varesino vincendo.ed ha punti di riferimento chiari in attacco e in difesa - ha detto Lepore in conferenza stampa - Tuttavia noi dobbiamo pensare solo a vincere, e per farlo dovremo giocare, facendo attenzione a limitare le palle perse". Lepore ha poi spiegato che la sua squadra dovrà essere pronta a giocare una partita "sporca e cattiva". A Pesaro si proverà a fare l'impresa contro un'Olimpia Milano che non vuole fare sconti nonostante la classifica dica primo posto matematico. "Quella contro Milano a mio avviso è la partita più facile della stagione, visto che- ha spiegato Spiro Leka - Se guardiamo a questi aspetti si fa fatica ad entrare anche in campo. A mio avviso dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulle nostre cose, cercando di dare tutto a livello di agonismo e cattiveria.e sull'appoggio che ci darà il nostro pubblico".