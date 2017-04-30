Playoff, gara 1 è di Boston. Washington ko al TD Garden (123-111)

Sì, perchè nessuna squadra senza carattere sarebbe riuscita a riprendersi dopo lo 0-2 inflitto da Chicago nelle prime due gare, con il miglior giocatore devastato dalla notizia della tragica morte della sorella. Invece i Celtics si sono rialzati, hanno infilato 4 vittorie consecutive mandando a casa i Bulls e sono volati in semifinale di Conference. E stasera hanno dimostrato che non hanno nessuna intenzione di fermarsi:, che regolano i Wizards 123-111 con un'altra grande prova. Di 'carattere', appunto. Sugli scudi, manco a dirlo,. I 33 punti del miglior giocatore di casa sono linfa vitale per Boston, che ha bisogno di un Thomas così per battere i capitolini e - perchè no - sognare in grande. Isaiah ci rimette anche un dente dopo un contatto fortuito con Porter, ma nemmeno questo rovina la sua serata di grazia., dopo che nella prima parte di gara erano rimasti un pò imbambolati di fronte alla 'freschezza' di Washington. Beal e Wall come sempre fanno male, e i primi 16 punti di gara 1 sono tutti dei Wizards. A quel punto Boston si sveglia dal torpore, e lo fa principalmente con il suo 'top player'., sostenuta principalmente dalla sua coppia d'oro. All'intervallo sono avanti i Wizards (59-64). Ma nella ripresa i Celtics hanno un altro passo. Il team di Stevens centra il sorpasso già nel terzo quarto, e nelle battute finali del terzo periodo il divario sale addirittura a +15.: gli uomini di coach Brooks risalgono fino al -3, ma ci pensano Crowder e Horford (21 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, sfiorata la tripla doppia) a respingere l'assalto ospite e mettere in cassaforte il successo di Boston.