Matteo Soragna dice basta: a 42 anni l'ex azzurro annuncia il ritiro

Dopo una lunghissima carriera, Matteo Soragna ha detto basta. Il giocatore originario di Mantova ha deciso di appendere per sempre la canotta al chiodo all'età di 42 anni. Soragna ha voluto lasciare il basket giocato dopo ben 30 stagioni, con un palmares di tutto rispetto: uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa, senza dimenticare l'argento olimpico di Atene 2004 e il bronzo europeo conquistato in Svezia nel 2003. Dopo la prima esperienza alla Juvi Cremona, dove è rimasto per tre stagioni, Soragna è approdato in Serie A, a Pistoia, prima di vestire le casacche di Biella, Treviso, Capo d'Orlando e Piacenza. Grande classe e un tiro da fuori eccezionale le sue caratteristiche principali, che gli hanno permesso di diventare uno dei migliori giocatori italiani degli anni 2000. Per Soragna parlano i numeri: 494 partite disputate in 24 anni nei professionisti, con 3709 punti realizzati. Soragna ha voluto scrivere una lettera d'addio a tutto il mondo della palla a spicchi, ripercorrendo tutte le tappe che lo hanno portato a vivere una carriera straordinaria, fino alle ultime due stagioni con la Bakery Piacenza. Il giocatore mantovano precisa di voler smettere, ma solo con le partite ufficiali, perchè "non sarò mai uno di quelli che dice che non toccherà mai più un pallone da basket perchè è arrivato ad odiarlo". "Dopo tanto tempo sono tornato in serie B. Avrei voluto vincere il campionato ma lo sport spesso non perdona, e un bel po’ di delusione c’è stata - ha aggiunto Soragna, che ha dato appuntamento a tutti al 'campetto' - Ci vedremo lì, come ho continuato a fare ogni estate". BIELLA IN LUTTO, E' MORTO "JACK" CASTAGNETTI Il mondo della pallacanestro biellese piange la morte di Giorgio "Jack" Castagnetti. Lo storico pivot della Libertas Biella negli anni '60 è deceduto ieri mattina a 76 anni. Era malato da tempo. Ha giocato a Biella dal 1964 al 1967.