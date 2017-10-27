Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Olimpia Milano, prima gioia in Eurolega contro il Barcellona

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Olimpia Milano, prima gioia in Eurolega contro il Barcellona

L'Olimpia Milano si aggiudica la sfida della quarta giornata di Eurolega contro il Barcellona giocando una grande ripresa.

Un'Olimpia Milano da urlo, piega le resistenze del Barcellona al Forum di Assago per 78-74 e centra il primo successo stagionale in Eurolega. Al quarto tentativo, la squadra di Pianigiani riesce piazzare la zampata nella massima competizione continentale. Dopo aver ricevuto tanti complimenti per le prestazioni, adesso è arrivato anche il primo sigillo contro un Barcellona dai due volti: cinico e spietato nel primo tempo, vulnerabile e falloso nella ripresa. Senza Goudelock e Pascolo, le Scarpette Rosse faticano ad entrare in partita andando sotto di 15 a metà ripresa (19-34) per poi cambiare decisamente marcia, sospinti da un Theodore in serata di grazia. Ottimo anche l'impatto sul match di Kalnietis, partito dalla panchina, ma poi in grado di mettere a referto 14 punti pesantissimi, quasi tutti arrivati nei momenti topici del match. Il primo tempo si chiude con le due squadre in perfetta parità, 39-39, ma nella ripresa viene fuori la migliore Olimpia Milano, capace di gestire i possessi con maggiore razionalità e di difendere con grande intensità sotto canestro, concedendo pochissimo a Navarro, Huertel e compagni. Di fronte ad un'Olimpia che cresce alla distanza, il Barcellona si sfalda, finendo anche sotto di 7 punti (72-65) a due minuti dalla fine. Due triple consecutive firmate da Moerman e Ribas, rimettono in corsa i catalani, Oriola si divora il canestro per riaprire un match e un fallo antisportivo fischiato a Moerman mette di fatto fine alla contesa. Alla sirena, le Scarpette Rosse si impongono per 78-74, regalandosi la prima gioia europea della stagione. . Milano: Theodore 19; Kalnietis 14; Tarczewski 11 Barcellona: Navarro e Heurtel 13; Ribas 12.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Matteo Soragna dice basta: a 42 anni l'ex azzurro annuncia il ritiro

Articolo Successivo

Curry e Durant trascinano Golden State, Gordon beffa i Sixers

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018