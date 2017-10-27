Home Eurolega Olimpia Milano, prima gioia in Eurolega contro il Barcellona

di Redazione 27/10/2017

L'Olimpia Milano si aggiudica la sfida della quarta giornata di Eurolega contro il Barcellona giocando una grande ripresa. Un'Olimpia Milano da urlo, piega le resistenze del Barcellona al Forum di Assago per 78-74 e centra il primo successo stagionale in Eurolega. Al quarto tentativo, la squadra di Pianigiani riesce piazzare la zampata nella massima competizione continentale. Dopo aver ricevuto tanti complimenti per le prestazioni, adesso è arrivato anche il primo sigillo contro un Barcellona dai due volti: cinico e spietato nel primo tempo, vulnerabile e falloso nella ripresa. Senza Goudelock e Pascolo, le Scarpette Rosse faticano ad entrare in partita andando sotto di 15 a metà ripresa (19-34) per poi cambiare decisamente marcia, sospinti da un Theodore in serata di grazia. Ottimo anche l'impatto sul match di Kalnietis, partito dalla panchina, ma poi in grado di mettere a referto 14 punti pesantissimi, quasi tutti arrivati nei momenti topici del match. Il primo tempo si chiude con le due squadre in perfetta parità, 39-39, ma nella ripresa viene fuori la migliore Olimpia Milano, capace di gestire i possessi con maggiore razionalità e di difendere con grande intensità sotto canestro, concedendo pochissimo a Navarro, Huertel e compagni. Di fronte ad un'Olimpia che cresce alla distanza, il Barcellona si sfalda, finendo anche sotto di 7 punti (72-65) a due minuti dalla fine. Due triple consecutive firmate da Moerman e Ribas, rimettono in corsa i catalani, Oriola si divora il canestro per riaprire un match e un fallo antisportivo fischiato a Moerman mette di fatto fine alla contesa. Alla sirena, le Scarpette Rosse si impongono per 78-74, regalandosi la prima gioia europea della stagione. . Milano: Theodore 19; Kalnietis 14; Tarczewski 11 Barcellona: Navarro e Heurtel 13; Ribas 12.