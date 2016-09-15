Memorial Di Bella: Torino fa suo il trofeo battendo Reggio Emilia all'overtime
15/09/2016
La squadra di Vitucci centra un altro successo nel Memorial Di Bella, battendo Reggio Emilia ai supplementari.Al PalaRavizza di Pavia è andata in scena la terza edizione del 'Memorial Di Bella' con la sfida tra Auxilium Torino e Grissin Bon Reggio Emilia che ha visto prevalere i piemontesi per 88-87 dopo l'extratime. Una gara che i torinesi hanno dominato nella prima parte, chiudendo sul 23-9 il primo quarto, approfittando anche della scarsa esperienza del quintetto messo in campo da Menetti, imbottito di giovanissimi anche a causa dei numerosi forfait per problemi fisici. La Grissin Bon ha dovuto fare a meno di Della Valle e Strautins, oltre a Stefano Gentile al quale, il coach emiliano, ha preferito concedere un turno di riposo. Nel secondo quarto, Reggio Emilia cambia passo anche grazie agli inserimenti di Aradori, Jamese e Lesic (che alla fine chiuderà con 22 punti a referto) e l'andamento del match cambia sensibilmente. Addirittura è la Grissin Bon a completare la rimonta fino a portarsi avanti di 5 punti (40-35) in apertura di ripresa. Grazie anche all'ottima prova di Riccardo Cervi sotto le plance, gli emiliani rimangono in gara e la partita si sviluppa su binari di equilibrio fino al 40'. Sul 76-76 è Poeta che ha in mano la palla del sorpasso a fil di sirena, ma la sua conclusione non centra il bersaglio 'condannando' il match ai supplementari per aggiudicare il Memorial Di Bella. Nei 5 minuti conclusivi, Reggio accusa la fatica e Torino ringrazia l'intraprendenza di Harvey che realizza la tripla che spezza le gambe alla squadra di coach Menetti. Finisce 88-87 per l'Auxilium Torino, che fa suo il Memorial Di Bella regalandosi l'ennesima gioia estiva.
MANITAL TORINO – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 88-87 dts (25-12, 38-30, 52-54, 76-76)TORINO: Wilson 9, Harvey 15, Wright 13, White 13, Parente, Alibegovic 6, Poeta 7, Washington 14, Fall 4, Mazzola 7, Vitale ne. All. Vitucci. REGGIO EMILIA: Aradori 11, Mammi 3, Polonara 6, James 19, De Nicolao 5, Bonacini 9, Cervi 10, Lesic 22, Degli Esposti Castori, Lever, Gentile ne, Vigori 2. All. Menetti.
