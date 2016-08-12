Home LegaBasket Mercato Basket: Hawkins firma per Pistoia, Watt a Caserta

Mercato Basket: Hawkins firma per Pistoia, Watt a Caserta

di Redazione 12/08/2016

Nuovi colpi di mercato in arrivo per il basket italiano, con Pistoia che ingaggia Corey Hawkins e Caserta che porta a casa l'ala Watt. Anche Pistoia Basket mette a segno il proprio colpo, ingaggiando ufficialmente la guardia statunitense Corey Hawkins. Alto 1,85 per 91 kg, Hawkins proviene dalla D-League dove ha giocato nei Sioux Falls Skyforse e negli Idaho Stampede, con 11 punti di media a gara, 3 rimbalzi e 2 assit. E' un figlio d'arte il nuovo acquisto Pistoia Basket, il padre Hersey disputò quasi mille partite in Nba (Charlotte, Chicago e Seattle) vincendo anche la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Seoul. Si tratta di un giocatore dalle spiccate doti offensive e dalle grandi capacità realizzative. Caserta annuncia l'ingaggio di Mitchell Watt Dopo l'annuncio di Edgar Sosa la Juvecaserta Pasta Reggia ha comunicato ufficialmente un nuovo colpo di mercato, ingaggiando l'ala/centro Mitchell Watt, giocatore di 2,08 metri, proveniente dal campionato NCAA. Per lui 28 gare con la Buffalo University, 16,4 media punti a partita e quasi 8 rimbalzi a gara. Nella scorsa stagione partecipò alla Summer League di Las Vegas con i Toronto Raptors, mentre successivamente firmò per i tedeschi dell'Alba Berlino con i quali ha disputato 23 incontri senza incantare (per lui 6,7 punti a partita e quasi 5 rimbalzi). A marzo ha lasciato la Germania ed ha fatto ritorno in Israele dove è andata senz'altro meglio con la maglia dell'Ironi Nes-Ziona con la quale ha disputato 12 gare con 11,4 punti di media. Raggiante per il nuovo acquisto il dottor Francesco Fulco della Fortune Investment & Consulting: 'A sole ventiquattr’ore dall’annuncio di Edgar Sosa – ha commenta Fulco – , siamo già pronti per un altro innesto che va a completare un settore nevralgico della squadra, qual è quello dei lunghi. La conclusione delle tante trattative allacciate dallo staff societario, che abbiamo attivamente seguito nelle varie fasi, nel mentre rendono merito all’ottimo lavoro delle varie componenti del club, confermano la volontà condivisa di allestire una formazione in grado di soddisfare le nostre aspettative e quelle dei nostri tifosi'.