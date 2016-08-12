NBA, i Cavs ripartono con LeBron: debutto il 25 ottobre contro New York
12/08/2016
E' stata una lunga trattativa, ma alla fine il 'parto' è arrivato. LeBron James continuerà ad essere un giocatore dei Cleveland Cavaliers. Il campionissimo ha infatti trovato l'accordo per il rinnovo con i Cavs: per lui un contratto triennale da 100 milioni di dollari, che gli consentirà di essere il giocatore con lo stipendio annuo più alto dell'intera Lega. Una volta conclusa l'operazione LeBron, Cleveland può ora concentrarsi su un altro importante rinnovo: quello di J.R. Smith, altro tassello fondamentale per provare a difendere l'anello conquistato la scorsa stagione in finale contro Golden State. Per quanto riguarda proprio la nuova stagione, è stato ufficializzato il nuovo calendario NBA 2016/2017. La prima gara si disputerà il 25 ottobre, mentre l'ultimo atto della regular season è in programma il 12 aprile: nel mezzo, l’unica vera pausa sarà quella per l’All Star Weekend (17-19 febbraio). I campioni in carica debutteranno contro i New York Knicks, mentre la finalista della scorsa stagione, i Golden State Warriors, affronteranno qualche ora dopo i San Antonio Spurs: per i gialloblu di Oakland è solo la prima tappa per provare a riprendersi quel titolo perso nel 2015/16 dopo essere stati avanti 3-1 nelle "Finals" contro i Cavaliers. Una delle partite che suscita più interesse è certamente Oklahoma - Golden State, ovvero Kevin Durant contro i suoi ex compagni. Il suo trasferimento dai Thunder ai Warriors ha suscitato tantissime polemiche, con l'opinione pubblica che si è letteralmente spaccata sulla scelta di Durant. La prima sfida ci sarà il 3 novembre, ma alla Oracle Arena: per rivedere KD sul parquet di Oklahoma bisognerà attendere l'11 febbraio 2017. E i giocatori 'nostrani'? Per Gallinari e Belinelli lo 'start' è previsto per il 26 ottobre: il Gallo comincerà con i suoi Denver Nuggets in trasferta, a New Orleans; prima da 'visitor' anche per Beli e gli Charlotte Hornets del presidente MJ, che esordiranno in casa dei Milwaukee Bucks. I due derby tra i giocatori azzurri sono in programma il 4 e 31 marzo.
