NBA, i Cavs ripartono con LeBron: debutto il 25 ottobre contro New York

E' stata una lunga trattativa, ma alla fine il 'parto' è arrivato.Il campionissimo ha infatti trovato l'accordo per il rinnovo con i Cavs: per lui, che gli consentirà di essere il giocatore con lo stipendio annuo più alto dell'intera Lega. Una volta conclusa l'operazione LeBron, Cleveland può ora concentrarsi su un altro importante rinnovo:, altro tassello fondamentale per provare a difendere l'anello conquistato la scorsa stagione in finale contro Golden State. Per quanto riguarda proprio la nuova stagione,. La prima gara si disputerà il 25 ottobre, mentre l'ultimo atto della regular season è in programma il 12 aprile: nel mezzo, l’unica vera pausa sarà quella per l’All Star Weekend (17-19 febbraio)., mentre la finalista della scorsa stagione, i Golden State Warriors, affronteranno qualche ora dopo i San Antonio Spurs: per i gialloblu di Oakland è solo la prima tappa per provare a riprendersi quel titolo perso nel 2015/16 dopo essere stati avanti 3-1 nelle "Finals" contro i Cavaliers. Una delle partite che suscita più interesse è certamente Oklahoma - Golden State,Il suo trasferimento dai Thunder ai Warriors ha suscitato tantissime polemiche, con l'opinione pubblica che si è letteralmente spaccata sulla scelta di Durant. La prima sfida ci sarà il 3 novembre, ma alla Oracle Arena:E i giocatori 'nostrani'?: il Gallo comincerà con i suoi Denver Nuggets in trasferta, a New Orleans; prima da 'visitor' anche per Beli e gli Charlotte Hornets del presidente MJ, che esordiranno in casa dei Milwaukee Bucks. I due derby tra i giocatori azzurri sono in programma il 4 e 31 marzo.