Mercato: Mancinelli tornerà alla Fortitudo Bologna, ufficiale Abass a Milano

di Redazione 01/07/2016

La Fortitudo Bologna torna a puntare sulla classe e l'esperienza del 'Mancio', mentre Milano presenta Abass Il mercato di basket comincia ad esplodere i primi botti, con la Fortitudo Bologna sugli scudi e scatenata a caccia di nuovi talenti per rafforzare il proprio roster. Secondo indiscrezioni delle ultime ore, il sodalizio felsineo starebbe per annunciare il clamoroso ritorno di Stefano Mancinelli. Il 'Mancio' sarebbe il colpo in canna per sostituire il partente Valerio Amoroso che non ha convinto del tutto nonostante il discreto finale di stagione. Per lui un contratto di due anni più opzione sul secondo anno. Mancinelli è già stato protagonista di uno scudetto a Bologna dove disputato ben nove stagioni con la Fortitudo Bologna dal 2000 al 2009. A breve anche l'annuncio degli acquisti di Gandini e Ruzzier, ma tutto lascia presupporre che le sorprese per i tifosi della Fortitudo Bologna non si fermeranno qui. Ufficializzato l'approdo di Abass a Milano L'Olimpia Milano ha ufficializzato poche ore fa l'arrivo di Awudu Abass, proveniente da una ottima stagione nelle file di Cantù. Classe '93, Abass ha chiuso l'ultima stagione con la squadra lombarda facendo segnare una media realizzativa di 13,1 punti di media con 30,6 minuti di utilizzo a partita e 5,8 rimbalzi a partita. Notevole anche la media relativa alle conclusioni dall'arco con il 35%. Abass è stato naturalizzato italiano subito dopo avere compiuto il diciottesimo anni di età. Di padre ghanese e madre nigeriana, Abass ha vinto nel 2013 il titolo continentale under 20 con la maglia della nazionale. L'Enel Brindisi tratta l'acquisto di Drake Diener Un colpo di mercato sta per essere presentato anche dall'Enel Brindisi, che sta per ufficializzare l'acquisto del giovane Daniel Donzelli, classe '96. Un acquisto di prospettiva per un talento ancora da sbocciare che rimarca la politica 'verde' adottata dal nuovo G.M Giuliani che in conferenza stampa ha delineato quello che sarà il mercato di rafforzamento nella prossima stagione, dopo l'addio di coach Bucchi. Giuliani ha ammesso la trattativa in corso per portare in Puglia, Drake Diener, mentre l'ala grande titolare sarà M'Baye. Possibile anche l'ingaggio di Pini come prima alternativa.