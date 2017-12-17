Home LegaBasket Milano-Cantù, Sodini no limits: "Proviamo a migliorarci ancora"

Milano-Cantù, Sodini no limits: "Proviamo a migliorarci ancora"

17/12/2017

Tre vittorie casalinghe nei tre anticipi disputati ieri per l'undicesimo turno del campionato di Serie A di basket maschile. Reggio Emilia prosegue la sua risalita: al PalaBigi gli uomini di Menetti hanno regolato la Openjobmetis Varese (76-66) sorpassandola in classifica. Bene anche la Dinamo Sassari, sempre più vicina alle posizioni di vertice dopo il successo interno contro la The Flexx Pistoia (88-81). Fa valere il fattore campo anche Capo d'Orlando, che batte Brindisi 67-66 al termine di una battaglia tiratissima. Il match di punta del tardo pomeriggio è senz'altro quello tra l'Olimpia Milano e la Pallacanestro Cantù. L'esito sembrerebbe scontato, anche perchè i biancorossi potranno contare sul supporto del Forum. Ma la gara è più equilibrata di ciò che si pensa. Prima di tutto perchè un derby è sempre un derby, e può logicamente accadere di tutto. E poi l'EA7 sta attraversando un momento tutt'altro che felice: la truppa di Pianigiani sta balbettando in campionato, ma anche in Eurolega i risultati sono ben lontani da ciò che si aspettava la proprietà dell'Olimpia e gli stessi tifosi, che cominciano a mostrare tutto il loro nervosismo. Ecco perchè il Forum potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per i padroni di casa... Dall'altra parte c'è Cantù, che vive un momento diametralmente opposto: cinque vittorie su 10 gare, dieci punti e settimo posto in classifica, in piena zona playoff. Un capolavoro, almeno finora, targato Marco Sodini, che sta giustamente ricevendo i complimenti degli addetti ai lavori. Un piccolo miracolo, se consideriamo anche i grossi problemi societari: "Abbiamo avuto mille difficoltà, con i giocatori ci siamo guardati in faccia - ha detto il coach in conferenza stampa - e ci siamo resi conto che a livello societario sarebbe andata così per tutto l'anno". Ma la Red October ha continuato a giocare, raccogliendo risultati sorprendenti: "Ora dobbiamo capire se accontentarci del livello raggiunto - ha concluso Sodini - o provare a migliorarci ancora". Milano è avvertita.