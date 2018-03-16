Home LegaBasket Milano, occhi su Della Valle: si libera a fine stagione? Brescia vicina a Joshia Gray

Milano, occhi su Della Valle: si libera a fine stagione? Brescia vicina a Joshia Gray

di Redazione 16/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Partiamo subito da un dato: è il miglior risultato di sempre in Europa per la Pallacanestro Reggiana, fatta eccezione per la vittoria nella 'piccola' Eurochallenge nel 2013. In città l'entusiasmo sta travolgendo tutti e tutte: la Grissin Bon è in semifinale di Eurocup, un mezzo miracolo se consideriamo la stagione travagliata dei reggiani, falcidiati dagli infortuni. La prima parte della stagione era stata un incubo, con le dimissioni di Menetti poi respinte dalla società. Con il passare delle settimane, la Grissin Bon ha ritrovato compattezza e solidità, riuscendo a inanellare anche diversi risultati positivi che hanno contribuito a riportare nell'ambiente reggiano quella fiducia che era ormai venuta meno. I playoff sono distanti ancora 4 punti, ma nel frattempo è arrivata questa straordinaria semifinale, che fa sognare in grande tutta Reggio Emilia. Il momento d'oro del team di coach Menetti viene leggermente rovinato dai 'rumors' di mercato che riguardano Amedeo Della Valle. Stando a quanto riportato dalla testata "Reggioonline", l'Olimpia Milano avrebbe messo gli occhi sull'azzurro, che sta disputando gare ad altissimo livello con la casacca della Grissin Bon. Un'operazione non impossibile: Della Valle ha ancora un anno di contratto con la Pallacanestro Reggiana, ma può liberarsi a fine stagione (entro il 1 luglio, ndr) senza buy-out se dovessero giungere delle offerte. Addirittura, a detta dei più informati, Della Valle avrebbe già un accordo con la società del patron Armani. I movimenti di mercato continuano ad interessare anche le altre squadre di Serie A. La Germani Brescia è a caccia di una guardia dalla G-League che possa andare a rinforzare il roster a disposizione di coach Diana in vista dei playoff. Sono molti i profili presi in considerazione dalla società della presidentessa Graziella Bragaglio, ma il nome che circola con più insistenza in queste ore è quello di Joshia Gray, 24 anni, esterno, 1.85 metri e 79 kg di peso. Attualmente è in forze al Northern Arizona Suns. A febbraio ha vestito la casacca dei Phoenix Suns per circa tre settimane, totalizzando una media di 6.4 punti e 2.4 assist.