Eurocup, la Grissin Bon Reggio Emilia vola in semifinale: sconfitto lo Zenit
di Redazione
15/03/2018
Splendido successo per la Grissin Bon Reggio Emilia, che in gara tre supera i russi dello Zenit San Pietroburgo, conquistando la semifinale.La Grissin Bon Reggio Emilia centra l'impresa e vola in semifinale i russi dello Zenit San Pietroburgo con il punteggio di 105-99 centrando un risultato tanto straordinario quanto atteso. Per la prima volta nella propria storia, la squadra emiliana conquista una delle prime quattro piazze di una competizione internazionale. L’avvio di match è tutto per di marca ospite. I russi volano subito sul 6-15 in una manciata di minuti grazie ai canestri di Scottie Reynolds e Demonte Harper. Poi il gioco degli uomini di Menetti sale l’intensità dei biancorossi cresce e volano sul +10 grazie ai canestri di Cervi ma anche di un fallo antisportivo fischiato a Griffin. Dal 45-40 dell’intervallo lungo, lo Zenit torna con un altro spirito. Voronov riporta avanti i russi sul punteggio di 51-55 al 24′. La gara prosegue sui binari di un perfetto equilibrio fino 76-71 in avvio di quarto periodo. I russi si riportano sotto fino al -1 poi ci pensano Julian Wright e una bomba di Della Valle, a ristabilire le distanze (87-81 al 35′). Anconra una tripla di Della Valle vale il 96-90 a 2′ dalla fine I falli sistematici nel minuto finale, premiano la squadra di Menetti, che vola in semifinale dove l'attende il Lokomotiv Kuban Krasnodar. GRISSIN BON REGGIO EMILIA – ZENIT SAN PIETROBURGO 105-99 (20-22, 45-40, 70-71) REGGIO EMILIA: Mussini ne, J.Wright 21, Candi 2, Della Valle 20, White 9, J.Reynolds 10, Markoishvili 9, C.Wright 25, Cervi 9, Nevels, Llompart, De Vico ne. All. Menetti. SAN PIETROBURGO: S. Reynolds 4, Karasev ne, Motovilov ne, Barinov, Voronov 23, Simonovic 15, Whittington 15, Harper 3, Griffin 11, Kuric 19, Valiev, Gordon 9. All. Karasev.
