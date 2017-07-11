Home LegaBasket Milano regina del mercato: cinque colpi. Trento ingaggia Ojars Silins

di Redazione 11/07/2017

Cinque in un colpo solo. La giornata di ieri è stata interamente caratterizzata dal dominio sul mercato dell'Olimpia Milano, che ha annunciato ben cinque 'bombe': dopo Dairis Bertans, sono arrivati alla corte di coach Pianigiani anche Andrew Goudelock, Amath M'Baye, Vladimir Micov e Patric Young. La società del patron Armani vuole regalare al nuovo allenatore un roster di altissimo livello affinchè l'EA7 possa tornare a prevalere in Italia e riesca a giocare un ruolo da protagonista anche in Europa. Troppo deludente l'ultima stagione, con lo scudetto sfumato nella semifinale contro Trento e un cammino in Eurolega da dimenticare: dalle parti del Forum di Assago c'è tanta voglia di riscatto. Fin qui il mercato aveva un pò deluso i tifosi, ma ecco la brusca accelerata con cinque nuovi acquisti. E potrebbe non essere finita qui: Milano sta sondando il terreno anche per Jordan Theodore, ex playmaker del Banvit, per cui c'è da vincere la concorrenza dell'Efes e soprattutto del Maccabi Tel Aviv. Non è tutto: l'Olimpia avrebbe chiesto informazioni anche in merito a Marco Cusin, molto stimato dal neo coach Simone Pianigiani. Cusin rappresenterebbe una soluzione dall'ottimo rapporto "qualità-prezzo" su cui Milano starebbe seriamente ragionando. Intanto si muovono anche le rivali al titolo. Dopo la Reyer Venezia, anche l'Aquila Trento ha ufficializzato il suo primo colpo: si tratta dell'ala lettone classe 1993 Ojars Silins, che torna in Italia dopo l'esperienza a Reggio Emilia durata ben sei anni. Silins è reduce da una stagione giocata in Bundesliga con la maglia del Telekom Baskets Bonn: le sue prestazioni sono state di grande livello sia in campionato che in FIBA Europe Cup. "Siamo contenti di avere Ojars Silins con noi - ha detto il gm Trainotti alla "Voce del Trentino" - è un giocatore adatto al nostro sistema, che aggiunge caratteristiche tecniche ben definite al nostro gruppo, mantiene alto il nostro atletismo e ci dà ulteriore versatilità".