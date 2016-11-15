Milano sette su sette: non accadeva da 43 anni!

Nonostante un gioco non ancora scintillante - come vorrebbero i tifosi e soprattutto il presidente Armani -E' vero che godeva ampiamente dei favori del pronostico visto il roster di altissima qualità messo a disposizione dalla società meneghina al coach Repesa, ma sta di fatto che i biancorossi, battendo anche avversari difficili come la Sidigas Avellino, la Dinamo Sassari e la sorpresa Pasta Reggia Caserta.: Milano si chiamava Innocenti e iniziò con otto successi filati,(6 gennaio 1974) sul campo della Ignis Varese di Bob Morse, che qualche mese più tardi si laureò campione d’Italia. E dire che dopo la vittoria esterna al PalaAlpitour contro la Fiat Torino,, rei di troppa superficialità e troppo individualismo. "Così non si va da nessuna parte", disse il coach. Da quel momento,e anche un pò più "cattiva": lo dimostra la vittoria in Eurolega contro l'Efes Istanbul e quella in campionato contro i sardi di coach Pasquini. La partenza sprint fa sognare il secondo titolo consecutivo al popolo del Forum, ma la strada è ancora lunga:, e anche le altre un pò più attardate faranno di tutto per recuperare terreno e guadagnarsi un ottimo piazzamento in vista della postseason.Capo d'Orlando ha ufficializzato. L'arrivo dell'ala serba è stato ufficializzato dal direttore sportivo dell'Orlandina, Giuseppe Sindoni, che ha parlato anche del buon momento della Betaland. "Questo acquisto ci inorgoglisce del progetto che stiamo portando avanti ormai da 15-16 mesi,- ha detto Sindoni - Non facciamo proclami, il nostro unico obiettivo è sempre stato quello di raggiungere unache faccia risaltare le abilità dei nostri giocatori".