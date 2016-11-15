Posticipo: Trento va ko in casa contro la Fiat Torino

Primo successo esterno della Fiat Torino che espugna Trento grazie ad una prestazione da incorniciare di Deron Washington.

Trento-Torino 70-74 (17-15: 12-19;23-17: 18-23)

Laespugna, a sorpresa, il parquet di Trento, superando lacon il punteggio di, in una gara intensa e molto fisica che ha visto super protagonista, autore di 21 punti con l'80% dal pitturato. Il maggior tasso tecnico degli ospiti è venuto fuori alla distanza, cogliendo di sorpresa il quintetto di coach Buscaglia il cui scarso talento a disposizione nella batteria di esterni continua a pesare come un macigno. Buona la prestazione, tra i padroni di casa, del tandem made in Italy composto da, gli unici a tenere a galla Trento nei momenti di difficoltà.Dal primo quarto si evidenzia subito una supremazia delle difese, con il punteggio che rimane basso ed equilibrato in conclusione di frazione (17-15). Nel secondo quarto la Fiat Torino innesta la quinta grazie anche alla grande condizione di(ex di turno) che prende in mano la propria squadra conducendola verso il +5 con il quale si chiude il primo tempo (29-34). Le due squadre provano a superarsi nella ripresa, ma la pessima prova dall'arco di entrambe le squadre e gli errori marchiani sotto canestro, di fatto non consentono strappi nel punteggio né dall'una, né dall'altra parte. Trento riesce però a colmare lo svantaggio e chiudere il terzo quarto avanti di un punto (52-51). Nell'ultimo quarto salgono in cattedrache mettono in mostra il loro arsenale di conclusioni dal pitturato conducendo Torino verso il primo successo esterno della stagione.: Craft 3, Hogue 12, Jefferson 9, Gomes, Lighty 11, Moraschini 10, Baldi Rossi 8, Lechtaler ne, Bernardi ne, Lovisotto ne, Flaccadori 12, Forray 5. All: Buscaglia: Wright 8, White 14, Washington 21, Wilson 7, Harvey 3, Mazzola, Poeta 8, Alibegovic 13, Okeke ne, Fall ne, Parente ne. Coach: Vitucci