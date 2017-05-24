Milano-Trento, Buscaglia: "Non partiamo battuti, servirà una grande difesa"

in vista di gara 1 della semifinale scudetto. Il primo atto di questa serie si terrà domani sera al Forum di Assago, che ospiterà anche gara 2, mentre le successive due sfide si disputeranno al PalaTrento. Come noto, ha accesso alla finalissima chi riuscirà ad ottenere quattro vittorie su sette partite. L'Olimpia ha chiaramente i favori del pronostico: è senza dubbio sulla carta la squadra più forte, è la formazione campione in carica e quella che ha chiuso la regular season nettamente al primo posto.: grandissima stagione quella degli uomini di Buscaglia, intenzionati a non fermarsi qui e a coltivare quello che per ora è solo un sogno, ma domani chissà. E' lo stesso coach della Dolomiti a non volersi porre limiti. "Dai nostri scontri con Milano abbiamo accumulato esperienza. L’anno scorso ci hanno battuti molto bene.Siamo abituati a pensare una partita alla volta - ha detto Buscaglia a "La Voce del Trentino" - I giocatori sanno che non possono ancora festeggiare per aver raggiunto la semifinale. Ci possono stare un paio di giorni di soddisfazione, ma adesso devono tornare in campo a dare il 120 per cento". Quando gli si chiede quali potranno essere le variabili della sfida, Buscaglia non ha dubbi:"La nostra retroguardia dovrà essere aggressiva per mettere pressione sul loro perimetro,- spiega il coach trentino - Perché se lasci eseguire, se lasci giocare una squadra con le qualità dell'EA7, diventa poi difficile contenerla". Infine una considerazione sul grande ex,: "Sarà bellissimo sia per noi che per lui avere modo di ritrovarci, prima della palla a due, su un palcoscenico tanto importante".