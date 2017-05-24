Cleveland spietata, 3-1 contro Boston: Finals ad un passo

Il team di coach Lue ha sconfitto Boston in gara 4, portandosi così sul 3-1 nella serie: manca solo una vittoria per andare a sfidare Golden State, per quello che sarebbe il terzo scontro consecutivo in finale tra i due team. In gara 3 i Celtics erano riusciti a sorprendere i padroni di casa con un grande secondo tempo, complice anche il fatto che Cleveland ha staccato la spina troppo presto, convinta ormai di aver chiuso il match.: il risultato (112-99) evidenzia come Boston abbia lottato con tutte le sue forze per espugnare nuovamente la Quicken Loans Arena, ma i Cavaliers stavolta non hanno concesso regali. I meriti se li prendono principalmente i tre 'tenores' dei campioni in carica: non solo lo straordinario LeBron James - 34 punti e 6 assist -, oltre ad un collettivo che in questi playoff è diventato sempre più efficace, spazzando via giorno dopo giorno dubbi e perplessità. Boston disputa un primo tempo di altissimo livello, riuscendo a portarsi all'intervallo avanti di 10 lunghezze (57-47). Ma nella ripresa la franchigia del Massachusetts non riesce a restare sugli stessi ritmi:per resistere al ritorno di Cleveland. Ma tant'è. Nel terzo quarto, infatti, i campioni in carica cambiano decisamente marcia e mandano in crisi i Celtics:, mentre LeBron sigla il sorpasso dalla lunetta. Negli ultimi 12' Cleveland capisce che è il momento di affondare la lama nella carne viva di Boston. Il team di coach Stevens prova a restare in vita, lottando con grande caparbietà,anche i più ottimisti tra i tifosi dei Celtics capiscono che non c'è più nulla da fare. Un'altra vittoria e Cleveland potrà andare a difendere l'anello dagli assalti di Curry, Durant e Thompson.