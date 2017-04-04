Il monday night va alla Reyer Venezia, ormai diventata bestia nera di Avellino

Quarto successo stagionale della Reyer Venezia nella sfida contro gli irpini, grazie ad una superba prestazione di Bramos che va in doppia doppia.

Umana Reyer Venezia – Sidigas Scandone Avellino 78-75 (24-17; 45-36; 59-57)

Laprosegue la propria marcia da rullo compressore e batte anche lanel monday night di Serie A1. I lagunari si sono imposti perin un match tiratissimo, aperto ad ogni pronostico e che ha regalato forti emozioni fino all'ultimo secondo. Con questo successo, la squadra di coachmette un altro tassello per la conquista del secondo posto in classifica, volando a +4 sue sulla stessa Avellino.Il successo regala anche l'ein plein alla Reyer Venezia nelle sfide contro gli irpini, battuti quattro volte su quattro in questa stagione, fra campionato e Champions League. I lagunari volano nella prima parte del match, indirizzando il confronto dalla propria parte già a metà tempo, andando a riposo lungo sul +9 (45-36). Bene la squadra dinel terzo quarto, che ritrova gioco e soprattutto intensità difensiva riportando quasi in parità il match al 30' (59-57) grazie alle prodezze di unin giornata di grazia e ad una superba schiacciata di. I padroni di casa pagano dazio ad alcune palle perse malamente da, ma pagano soprattutto la scarsa precisione al tiro che consente agli irpini di rimontare punto su punto. Nell’ultimo quarto sono le giocate dia risultare determinanti per il successo finale dei padroni di casa. Al quintetto di coach Sacripanti non sono bastate le prodezze di Ragland e Logan (rispettivamente 17 e 19 punti a referto) a cambiare le sorti del match. Bene, tra i padroni di casa, che chiude con una doppia-doppia condita da 16 punti e 10 rimbalzi. Il prossimo test per Venezia sarà la sfida del Forum di Assago contro la capolista Milano.: Haynes 11, Ejim 12 e 7 rimbalzi, Peric 8, Stone 2, Bramos 16 e 10 rimbalzi, Tonut 13, Visconti n.e, Filloy 10 e 4 assist, Ress, Batista 2, Ortner 4, Viggiano. All. Walter De Raffaele.: Zerini 7, Ragland 17, Green 3, Logan 19, Esposito n.e, Leunen 7, Cusin 7 e 6 rimbalzi, Severini, Randolph 5, Obasohan 2, Thomas 8, Parlato n.e. All. Stefano Sacripanti.