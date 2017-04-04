I risultati della trentesima giornata del campionato di Serie A

Si è conclusa pochi minuti fa, con il posticipo tra l’ Inter e la Sampdoria, la trentesima giornata del campionato di Serie A. Il torneo inizia ormai ad entrare nelle proprie battute conclusive: tra soli otto turni ogni verdetto sarà definitivo ed incontrovertibile, sia per quel che concerne la lotta Scudetto che per quanto riguarda la volata salvezza. E la trentesima giornata, in questo senso, è stata davvero molto importante. Andiamo a scoprire insieme perché. Nel primo anticipo del sabato, la Lazio ha avuto la meglio su un Sassuolo ormai sempre più in crisi, ma comunque sicuro della propria salvezza praticamente acquisita. Biancocelesti quarti, a sole quattro lunghezze dal terzo posto. La Roma, poi, ha piegato agevolmente un Empoli quasi mai in partita, conquistando i 3 punti e accorciando lo svantaggio rispetto alla Juventus capolista. Nel lunch match della domenica, pirotecnico e spettacolare il 2 – 2 tra il Torino e l’Udinese, che delinea ulteriormente il testa a testa nella classifica marcatori tra il granata Belotti e il romanista Dzeko. A partire dalle ore 15:00, poi, diverse gare piuttosto interessanti, a partire da quelle che evidenziano la lotta per la permanenza in Serie A. Il Crotone, clamorosamente, ha vinto in trasferta contro il Chievo Verona, riaprendo i discorsi in zona retrocessione. Il Palermo è stato sconfitto in rimonta per 1 – 3 dal Cagliari, mentre il Pescara, a sorpresa, è riuscito a strappare un clamoroso punto al Milan: da segnalare l’autogol di Paletta, su un grave liscio di Donnarumma. L’ Atalanta prosegue nella propria grandiosa marcia, vincendo con un sonoro 5 – 0 sul campo del Genoa: Gomez sugli scudi, con una incredibile tripletta che lo porta a quota 14 reti nella classifica marcatori di Serie A. La Fiorentina vince per 1 – 0 sul Bologna grazie a Babacar, rendendo meno amaro il proprio campionato. Nel big match della trentesima giornata di Serie A, Napoli e Juventus hanno pareggiato per 1 – 1: i bianconeri, pur se incerottati e privi di diversi uomini chiave, sono riusciti a resistere agli assalti degli azzurri. Infine, nel posticipo del lunedì sera conclusosi pochi minuti fa, l’ Inter è stata sconfitta in casa dalla Sampdoria: D’Ambrosio apre per i nerazzurri, ma nel secondo tempo si consuma la rimonta doriana con Schick e Quagliarella.