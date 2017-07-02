Mondiali Under 19: l'Italbasket soffre ma alla fine piega l'Angola all'overtime

L'Italbasket Under 19 batte l'Angola dopo un match tiratissimo all'esordio nel torneo, adesso è attesa dalla sfida contro l'Iran.

Tabellino del match:

Soffre più del dovuto l'all'esordio nei campionati mondiali di categoria. La nazionale allenata da coachha battutto per 70-66 i pari età dell'dopo un tempo supplementare. Ottima la prestazione diper gli azzurri, autore di 14 punti, mentre in doppia cifra hanno chiuso la gara anche(11),(10). Gara vibrante ed equilibrata per tutti i 40 minuti. L'Angola, forte anche dell'apporto di diversi giocatore che militano nei college statunitensi, ha reso dura la vita agli azzurri sotto le plance grazie ad una maggiore fisicità. Un match molto più complesso di quanto preventivato alla vigilia, che l'Italbasket ha saputo fare proprio solo allo scadere del primo tempo extratime. Gli azzurri hanno mostrato qualche pecca di troppo sotto i tabelloni, regalando troppi extrapossessi agli avversari, soprattutto nei momenti topici della sfida. Alla fine, coach Capobianco, si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto nonostante la serata dove molti talenti attesi non hanno brillato. Pesa l'infortunio patito dala cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore. 'Mi auguro di poterlo recuperare presto – ha dichiarato il coach azzurro a fine gara - il nostro staff medico è già al lavoro. Ora pensiamo all’Iran, cogliendo le buone indicazioni emerse oggi all’esordio. Abbiamo preso tanti tiri ad alta percentuale muovendo bene la palla ma dobbiamo essere più cinici quando prendiamo un vantaggio in doppia cifra e fare qualche palleggio in meno e qualche passaggio in più'. Oggi si replica contro l'che è stato strapazzato all'esordio dagli Usa.(36-29: 64-64): Penna 5, Simioni 10, Caruso, Pajola 5, Visconti 11, Denegri 5, Bucarelli 5, Mezzanotte 3, Massone, Okeke 14, Antelli 2, Oxilia 10. Coach: Andrea Capobianco.: Amandio 7, Dundao 10, Sousa 18, S. Miguel 2, Santos 10, R. Miguel, Ndjungu 7, Valente 6, Domingos 2, Xavier 4, L. Miguel, Da Silva.