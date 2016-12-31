Olimpia Milano, il 2016 si chiude male: Sanders fermo un mese

Piove davvero sul bagnato per l'Olimpia Milano.Il mese di dicembre è stato particolarmente nero per i campioni d'Italia: alle batoste in Eurolega (otto sconfitte di fila) si sono sommati anche i due ko in campionato, entrambi in trasferta, entrambi contro delle rivali al titolo (Venezia e Reggio Emilia). Nonostante l'EA7 mantenga ancora il primo posto con due punti di vantaggio sulla Reyer,Nè tantomeno la società, se si pensa che lo scorso mese di Settembre il patron Armani era stato abbondantemente chiaro: Milano è un team costruito per vincere in Italia e in Europa. E i guai non sembrano essere finiti per l'Olimpia. Il match casalingo contro lo Zalgiris ha comportato non soltanto l'ottava sconfitta di fila in Eurolega, ma anche l'infortunio di uno degli uomini di punta di Milano:. L'ala dei biancorossi si è sfogato su Twitter, con un messaggio che riguarda sè stesso ma anche la situazione complicata in cui versa l'EA7: "Dal fondo si può solo andare in alto, non la penso in altro modo", ha twittato Rakim Sanders. Un 2016 vincente che si è però chiuso piuttosto male per i milanesi, se consideriamo anche: la speranza è che il nuovo anno riporti la serenità necessaria per raggiungere i successi sperati.Venezia è lanciatissima alla rincorsa dell'Olimpia Milano, ma la Dinamo Sassari, rinfrancata dall'ultimo successo casalingo,, come confermano le parole di coach Pasquini. "Venezia arriva da due mesi favolosi, stanno facendo bene in campionato e in Champions - spiega Pasquini - inoltre sono un teame ha le capacità di chiudere i finali di partita sempre in modo diverso. Ma noi siamo pronti".