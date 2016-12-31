NBA, uragano Harden sui Clippers. Phila beffa Gallinari

che caratterizzava le loro prestazioni fino a qualche settimana fa era ormai piuttosto evidente. Il nervosismo palesato nell'ultimo match contro i Rockets ne è stata un'ulteriore dimostrazione:, infliggendo loro la quinta sconfitta consecutiva (derby compreso, perso dopo 3 anni, ndr). I padroni di casa hanno indubbiamente una marcia in più, e uno dei migliori giocatori di questa NBA:, con una tripla doppia da 30 punti, 13 rimbalzi e 10 assist che fa impazzire il Toyota Center (e anche coach D'Antoni...). L'uragano "The Beard", con cui Houston si consolida al terzo posto a Ovest, si abbatte inesorabilmente sui Clippers, ancora privi di Blake Griffin e Chris Paul. E stavolta ai losangelini sono saltati anche i nervi:, come ha spiegato a fine partita il capo arbitri Jason Phillips. E dire che nonostante tutto i Clippers erano riusciti a recuperare da un pesante -25,quando mancava ancora quasi tutto l'ultimo quarto. Ma ci ha pensato Harden a riprendere per mano i suoi e a condurli verso la 25esima vittoria stagionale. Ancora 18 punti per Danilo Gallinari, ma stavolta non bastano a Denver per evitare la sconfitta.con Harris che fallisce il canestro del supplementare. Phila si gode la coppia Embiid-Ilyasova: 46 punti in due. "No problem" per Golden State contro Dallas: 108-99, prima tripla doppia per Kevin Durant (19 punti, 11 rimbalzi, 10 assist).: 117-114, e il pubblico dei Celtics reclama a gran voce l'MVP per la sua stella. Vittorie casalinghe per Spurs e Pelicans contro Portland (110-94) e New York (104-92).