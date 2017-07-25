Home LegaBasket Orlandina Basket, Edwards si presenta ai tifosi: si tenta il colpo Cerella

25/07/2017

L'Orlandina Basket si coccola l'arrivo di Justin Edwards, talento fulgido cresciuto nel Kansas e proveniente da una stagione esaltante. L'Orlandina Basket ha, da poco, annunciato l'arrivo di Justin Edwards, il giovane prodotto del Kansas, proveniente da una stagione molto positiva nella file della squadra ungherese dell'Alba Fehervar con la quale ha dominato la stagione nel rispettivo campionato nazionale. Fisico molto atletico e dal bagaglio tecnico completo, Justin Edwards potrebbe diventare uno dei nuovi idoli del PalaFantozzi. Alla stampa ha confessato di essere molto eccitato da questa nuova avventura in Italia e ha promesso di dare il proprio contributo alla causa del club siciliano: 'Conosco bene il valore del campionato italiano, il mio obiettivo è quello di impormi ad alti livelli'. Lo scorso campionato in Ungheria è servito per temprarlo, mettendo in risalto le grandi doti di giocatore atletico e tecnico: 'Vincere il titolo ungherese, nella scorsa stagione, mi ha dato grande fiducia e mi ha aiutato a dimostrare che il lavoro, alla lunga, paga. Voglio ringraziare i tifosi dell'Orlandina per l'accoglienza e non vedo l'ora di essere in Italia per iniziare subito il lavoro per questa stagione eccitante per me'. Il direttore sportivo dell'Orlandina Basket, Beppe Sindoni, sta lavorando sottotraccia anche per un altro colpo di mercato ad effetto. Si tratta del campione italo-argentino, Bruno Cerella, in uscita dall'Olimpia Milano. La squadra siciliana spera di soffiarlo a Cremona e Reggio Emilia, che al momento sembrano un passo in avanti per il giocatore di Milano. L'arrivo di Cerella sarebbe davvero un colpo importantissimo per centrare velocemente, ancora una volta, l'obiettivo della permanenza nella massima serie e ripetere la scorsa esaltante stagione.