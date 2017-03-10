Pesaro, è fatta per Clarke. Pistoia ad un passo da Preston Knowles

Mentre la regular season entra nella sua fase finale,per raggiungere i propri obiettivi, che si chiamino salvezza o playoff. Non è un buon momento per Pesaro. Dopo le dimissioni - rese ufficiali ieri sera - di coach Piero Bucchi, la Consultinvest si ritroverà ad affrontare la sfida salvezza contro Varese con molti dubbi e poche certezze., ma non è detto che resterà fino al termine della stagione. Molto dipenderà anche dai risultati, ovviamente. Intanto il team pesarese corre ai ripari e annuncia l'ingaggio del play-guardia statunitense. Nato in Missouri nel 1989, Clarke è alto 183 centimetri ed ha frequentato i college di Arkansas e Butler. Clarke viene dal campionato australiano, dove ha vestito la casacca degli Illawarra Hawks viaggiando a quasi 18 punti di media., persa poi 3-0 nonostante le ottime prove di Clarke. Clarke - che esordirà con tutta probabilità contro Reggio Emilia il 19 marzo - dovrebbe prendere il posto di Harrow, destinato a qualche squadra di Serie A2 o a qualche team estero. Anche la The Flexx Pistoia si sta muovendo sul mercato:Si attende la fine della regular season israeliana - manca solo un turno - per chiudere definitivamente l'accordo.Alla vigilia di una trasferta difficile come quella di Brescia, il coach di Brindisi,, ha voluto spronare i suoi giocatori a migliorare il rendimento lontano dal Palapentassuglia. "Vincere fuori casa nel girone di ritorno – spiega Sacchetti - è più complicato e perciòper portare a casa i due punti. Ci sono partite in cui puoi vincere ad alto punteggio segnando 100 punti, altre in cui devi difendere forte. Dobbiamo migliorare in queste situazioni".