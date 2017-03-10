Westbrook da sogno, Spurs al tappeto. Cadono anche i Cavs

Doppio ko., che incappano entrambe in una sconfitta alla vigilia non preventivata. San Antonio deve pagare dazio alla solita furia di, mentre i campioni in carica soccombono a Detroit. Bisogna cominciare da Oklahoma - San Antonio, perchè Russell Westbrook è entrato ufficialmente nella storia:stagione 1967-68. Per la prima volta, Russell infila una tripla doppia contro la franchigia texana: ora gli restano solo le "teste" di Chicago e Charlotte. 23 punti, 13 rimbalzi, 13 assist: il ruolino di marcia di Westbrook è sempre quello,Sono due le serie che finiscono con questa gara: quella di 4 sconfitte consecutive dei Thunder e quella di 9 vittorie di fila dei texani. Coach Popovich deve incassare la battuta d'arresto: Oklahoma fa la voce grossa già nel primo tempo (+12) e conferma le proprie intenzioni anche nella ripresa. Gli Spurs sono esperti in rimonte (quest'anno ne hanno messe a segno già 13) ma stavolta la 'magia' non riesce., OKC diventa imprendibile. Leonard abbandona il campo per un colpo in faccia: è la resa definitiva. RW è a sole 10 triple doppie dal record di tutti i tempi che porta la firma di Oscar Robertson. Ancora meno attesa rispetto a quella di San Antonio è giunta la sconfitta di Cleveland, che cade a Detroit 106-101. Terzo ko di fila, il quinto nelle ultime 7 gare:. LeBron James e Irving (56 punti in due) non deludono, ma è l'intero collettivo dei Cavs a non essere all'altezza. I Pistons si godono il prestigioso e meritato successo e restano ampiamente in corsa per l'ottavo posto a Est., mentre Portland supera Philadelphia all'overtime (114-108) con un monumentale Jusuf Nurkic: 28 punti, 20 rimbalzi, 8 assist e 6 stoppate.