Pesaro per la salvezza, Sassari per le Final Eight: fari puntati sull'Adriatic Arena (20:45)

Una delle squadre che questa sera proverà a staccare il ticket per ledi Firenze del prossimo Febbraio è ladi coach Pasquini. Il team sardo è impegnato questa sera (ore 20:45) in uno dei tre anticipi dell'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie A di basket maschile: la Dinamo andrà a far visita alla, fanalino di coda con soli 6 punti all'attivo. Sassari è attualmente sesta con 16 punti, frutto di otto vittorie: l'ultima, molto importante, è arrivata in una gara che era stata giustamente definita una sorta di "spareggio". Al Palaserradimigni,e a fare un passo decisivo verso l'appuntamento fiorentino. Ora Sassari deve vincere a Pesaro per avere la certezza matematica del "pass" per le Final Eight, senza attendere i risultati dagli altri campi. Ma la sfida, che sulla carta può sembrare agevole per i sardi, nasconde delle insidie cheevidenzia nella conferenza stampa pre-match. "Pesaro è una squadra che, nonostante la posizione in classifica, se l’è giocata con tutte senza mai mollare, soprattutto nelle ultime sfide - le parole del coach della Dinamo riportate da "SardiniaPost" - Quindi domani dovremo avereperché è una squadra che ha le spalle al muro, e per questa ragione mi aspetto grande energia da subito". Per Pasquini, la chiave per riuscire a vincere e a qualificarsi per le Final Eight è quella dell'attenzione massima per tutta la durata della gara. "Sarà importante- spiega il coach - che mi aspetto molto duro da parte di una squadra che vuole reagire e sta impostando tanto sulla partita di sabato per poter venir fuori da questa condizione in classifica". Ed è stato proprio il coach della Vuelle,, a ribadire che Pesaro non parte affatto battuta. "Ce la giocheremo, siamo in crescita".