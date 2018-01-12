Home Eurolega Eurolega: il Cska Mosca passeggia sui resti dell'Olimpia Milano

Eurolega: il Cska Mosca passeggia sui resti dell'Olimpia Milano

di Redazione 12/01/2018

Successo agevole per il Cska Mosca che si impone per 107-81 al Forum contro l'Olimpia Milano, di fatto quasi mai in partita. Ancora un ko per l'Olimpia Milano, che tracolla davanti al talento immenso dei cestisti del Cska Mosca che vincono facilmente sui resti della squadra di Pianigiani che nulla può per opporsi allo strapotere tecnico di De Colo e compagni. Resiste solo nel primo tempo l'Olimpia grazie agli acuti di M'Baye e Bertans, poi un lampo di Kuzminskas riporta le Scarpette Rosse a meno 6 nella terza frazione, ma nell'ultimo quarto è solo passerella per i russi che dilagano e tramortiscono un'Olimpia Milano annichilita. De Colo è il diretto d'orchestra, mentre Clyburn e Rodriguez griffano i canestri della fuga definitiva. Con Theodore assente, Goudelock e Jerrells annaspano nel grigiore generale contribuendo a rendere ancora più amara la serata per gli uomini di Pianigiani. Alla prima sirena, il vantaggio ospite è già di otto punti sul 15-23. Jerrells ed M'Baye, provano a tenere a galla la baracca con l'ex brindisino che sigilla con una schiacciata che dal perimetro il 24-27 che riapre il match. Poi si scatenano De Colo, Hunter e Rodriguez che portano gli ospiti fino al 36-50 alla pausa lunga. L'Olimpia Milano rintuzza il distacco in avvio di ripresa grazie anche a Tarczewski e Bertans che dalla lunga distanza colpisce con regolarità. Una tripla di Kuzminskas esalta i Forum e i padroni di casa volano fino al 54-60. Ma è solo fuoco di paglia. Nell'ultima frazione De Colo e compagni non sbagliano più nulla e tramortiscono ogni velleità di rimonta. La gara finisce sull'81-107. AX MILANO: Tarczewski 17, Bertans 15, M'Baye 13 CSKA MOSCA: De Colo 24, Clyburn 15 (con 9 rimbalzi), Rodriguez 15 (con 8 assist)