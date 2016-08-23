Pesaro, Landry Nnoko si presenta: "Città fantastica, voglio i playoff"

Ancheha finalmente il suo 'rookie'. Stiamo parlando di, il cestista camerunense in arrivo nelle Marche direttamente dal College di Clemson. Landry, 22 anni, arriva alla Vuelle con ottime credenziali:, ma anche giocatore molto fisico e dalla grande atleticità.è avvenuta nella sala conferenze del Blu Arena Hotel di Montecchio. “Sono molto eccitato per questa mia prima esperienza europea, ed anche se sono un rookie, consapevole dei miei pregi e difetti,- ha detto Nnoko - Ho iniziato con il calcio ma dopo un brutto incidente di un mio compagno, mia madre mi ha vietato di tornare a giocare. E così mi sono avvicinato alla pallacanestro,per provare la strada del professionismo". Nnoko ha ammesso di essere stato stimolato nella scelta, ora in forze ai Los Angeles Clippers: "Lui per me è stato fondamentale - ha aggiunto Landry - Mi auguro di giocare molto e. Sono rimasto molto colpito dall’affetto e dall’attenzione dei tifosi biancorossi, si vede che".Grande entusiasmo a Pistoia per il primo allenamento dei biancorossi.per caricare tutto il team a disposizione di coach Vincenzo Esposito. Un affetto encomiabile da parte del popolo pistoiese, che farà certamente bene adma che punta a stupire e a ritagliarsi un posto nei piani alti.Primo allenamento con la Sidigas per. Il play americano si è riaggregato al gruppo irpino, che ora attende l'arrivo di, in programma giovedì.