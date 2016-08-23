Fondo da 100 mln di dollari: la nuova vita di Kobe Bryant da imprenditore

Negli ultimi 20 anni - dal lontano 1996 - siamo stati abituati a vedereprincipalmente in una veste: quella dei, con cui ha insegnato basket sui parquet statunitensi e ha mandato più volte in visibilio i fan accorsi alloper ammirare le gesta dei gialloblu californiani e in particolare del campionissimo originario di Philadelphia.. Sì, perchè la celebre guardia - che ha annunciato il ritiro dal basket giocato nel 2016 - ha deciso di puntare ad una nuova avventura professionale:, ovvero l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Ed è proprio ciò su cui si è tuffato Kobe: stando a quanto riportato dal Wall Street Journal,(che ha già lanciato numerose compagnie di tecnologia e marketing, ndr) per costruire il fondo Bryant/Stibel. I due partner hanno finanziato il progetto con 100 milioni di dollari: l'obiettivo è investireIl tutto nell'area di Los Angeles. La collaborazione tra Bryant e Stibel nasce in realtà già nel 2013: da allora, l'ex campione NBA e il noto imprenditore, ma solo adesso hanno deciso di formalizzare l'intesa. Numerose le società in cui la coppia ha investimenti in essere: su tutte, testata di informazione sportiva su cui gli atleti scrivono in prima persona, spesso rivolti alla platea dei giovani che puntano a imitare le loro gesta. Inoltre, troviamo, la compagnia di servizi legali, una società produttrice di software per il telemarketing,, e, costruttore di dispositivi casalinghi per la produzione di succhi di frutta. I due, in un'intervista al Wall Street Journal,: Kobe si occupa della creatività nella preparazione sportiva e nel marketing (ha ideato lui il logo della società, ndr), Stibel mette l'esperienza nella costruzione di aziende.