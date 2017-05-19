Petrucci: "Chi non risponde alla convocazione in Nazionale viene squalificato"

La proposta dell'Eurolega non piace proprio al presidente della Federbasket,L'organismo continentale vuole infatti una pallacanestro sempre più simile al modello NBA, ed è per questo che si sta decidendo di dare "libertà di scelta" ai giocatorinelle rispettive Nazionali. Una posizione, come detto, che Petrucci non condivide affatto: il presidente della FIP lo ha ribadito in occasione dell'Italian Basketball Summit a Milano, nel corso di un'intervista negli studi Sky. "La Nazionale è sacra - ha tuonato Petrucci - Esiste un regolamento,: le applicheremo". Petrucci ricorda anche che esiste uno statuto "attraverso il qualerappresentato dai giocatori italiani". Nell'incontro milanese sono stati affrontati molti temi, tra cui appunto come riuscire ad avvicinarsi al modello statunitense. Petrucci ha sottolineato l'importanza dell'NBA sul piano dello spettacolo, a cui è legittimo aspirare, ma ha messo in evidenza anche come la National Basketball Association attiri sempre più giocatori dall'Europa, impoverendo i campionati del Vecchio Continente. In seguito si è discusso anche del numero delle squadre, delle promozioni e delle retrocessioni. Il presidente della Lega, Pietro Basciano,- a differenza degli USA, dove si è già arrivati a 30 - e conferma il meccanismo delle retrocessioni: "L’ideale sono due retrocessioni e due promozioni dalla A2". Infine, per l'occasione, è stata anche presentata. La nuova divisa, nata dalla fantasia dei grafici Spalding Italia, presenta due versioni: azzurro nazionale e bianco elegante.: i dettagli messi maggiormente in evidenza sono il nuovo logo Italia, la palla a spicchi tono su tono, le rifiniture a contrasto e lo scudetto tricolore. La nuova casacca verrà sfoggiata in occasione delle gare di preparazione ai prossimi Europei.