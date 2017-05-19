Nominati i tre migliori quintetti: Harden all'unanimità, Curry e Durant in 'seconda fascia'

Anche per quest'anno sono stati nominatiNel quintetto "più forte" ci sono giocatori 'scontati', ma anche defezioni importanti. La cosa che salta di più all'occhio è l'assenza di un rappresentante dei Warriors nel quintetto numero uno.: eguagliato il record di due leggende come Kobe Bryant e Karl Malone. Ma non è il fenomeno di Cleveland il giocatore votato all'unanimità:, che può prendersi una legittima soddisfazione dopo aver incassato la delusione dell'eliminazione dai playoff per mano dei San Antonio Spurs. Non poteva non far parte del primo quintetto Russell Westbrook:, nonostante Oklahoma abbia dovuto abbandonare quasi subito la lotteria dei playoff. Il suo record di triple doppie in una sola stagione - battuto un monumento come Oscar Robertson - è infatti qualcosa di difficilmente replicabile. Chiudono il quintetto "numero uno" Kawhi Leonard e Anthony Davis. Nel secondo quintetto troviamo finalmente traccia di Golden State:, composto anche da Isaiah Thomas e Giannis Antetokounmpo, entrambi grandi protagonisti in questa stagione. Il quinto elemento è il francese Rudy Gobert, una rivelazione, capace con i suoi Jazz di superare nel primo turno dei playoff un avversario di grande qualità come i Los Angeles Clippers di Paul e Griffin. Questi quintetti, in virtù delle regole del nuovo contratto collettivo,Chiaramente bisogna che vengano rispettati alcuni requisiti, ovvero l'inserimento in uno dei tre quintetti (o la nomina di MVP o di miglior difensore) l’anno prima dell’estensione contrattuale. Non solo: è necessario, inoltre,: ciò garantisce lo status di Designated Veteran player. Il ricco rinnovo scatterà, ad esempio, per James Harden e John Wall, ma non per Gordon Hayward, che ha già annunciato l’uscita dal contratto con gli Utah Jazz, diventando free agent dal prossimo 1 luglio.