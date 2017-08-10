Home LegaBasket Pistoia, che colpo: preso Tyrus McGee. La Vuelle presenta Bertone

Pistoia, che colpo: preso Tyrus McGee. La Vuelle presenta Bertone

di Redazione 10/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il mercato delle ultime ore è caratterizzato dal gran colpo messo a segno dalla The Flexx Pistoia, che è riuscita a portare in Toscana la guardia Tyrus McGee, laureatosi campione d'Italia nella scorsa stagione con la Reyer Venezia. Il giocatore nato a Stringtown, in Oklahoma, il 14 marzo 1991 ha già una lunga esperienza tra i professionisti, in particolare nel nostro Paese, dove è giunto nel marzo 2015: oltre all'Umana, infatti, McGee ha vestito anche le casacche di Capo d'Orlando e di Cremona. In serie A la neo guardia della The Flexx ha totalizzato 83 partite, con medie di 11.1 punti, 3 rimbalzi e 1.8 assist. L'esperienza con la Vanoli ha fatto sì che le qualità di McGee emergessero completamente, in particolare quelle da esterno offensivo oltre che ottimo tiratore da fuori. Non solo Italia: Tyrus si è messo in mostra anche in Spagna, nel Breogan e in Germania, nel Bremerhaven. Nei suoi primi anni negli Stati Uniti, McGee ha raggiunto per due volte le finali NCAA (nel 2012 e nel 2013). Nel secondo anno, il giocatore ex Venezia si è anche preso la soddisfazione del titolo di miglior tiratore da 3 dello Stato e del premio come miglior sesto uomo dell’anno nella Big 12 Conference. Entusiasmo anche a Pesaro, dove è stato presentato il primo acquisto della Vuelle per la stagione 2017-2018. Pablo Bertone è l'ottavo giocatore argentino a vestire la storica maglia biancorossa: "Ho deciso di scegliere Pesaro come punto di partenza per la mia carriera cestistica professionale nel basket italiano - le parole di Bertone riportate da "ViverePesaro" - Di certo ce la metterò tutta per non deludere le attese dei miei nuovi tifosi". Visibilmente soddisfatto il direttore sportivo della Vuelle Pesaro, Stefano Cioppi. "Sono molto contento di essere riuscito a portare a Pesaro questo giocatore - ha detto il ds - che mi era stato fortemente caldeggiato da tutto lo staff tecnico biancorosso".