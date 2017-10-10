Home LegaBasket Pistoia fa suo il posticipo: Brindisi al tappeto (83-77), Esposito a punteggio pieno

di Redazione 10/10/2017

Insieme ai campioni in carica della Reyer Venezia, alla 'corazzata' Olimpia Milano e all'ottima Fiat Torino, a punteggio pieno in testa alla classifica ci sono anche la Germani Brescia di coach Diana e da ieri sera la The Flexx Pistoia. La truppa di Esposito si è unita al quartetto a quota 6 punti grazie al successo casalingo contro Brindisi (83-77). Un dominio, quello dei pistoiesi, durato oltre 3/4 di gara, con un momento di rilassamento nelle battute finali che rischiava di costare caro e di provocare l'incredibile rimonta dei biancoblu pugliesi. Fin dal primo minuto, la The Flexx fa capire quali sono le sue intenzioni. Scesa in campo con la giusta concentrazione, la squadra di coach Esposito prende rapidamente il largo: McGee e Laquintana sono subito in palla, l'Happy Casa fa fatica. Se si esclude un piccolo accenno di esistenza all'inizio del secondo quarto, Brindisi non riesce a tenere testa ai padroni di casa, che toccano il +15 sul finire del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, e quando la The Flexx va sul +17 con la schiacciata di Bond per Dell'Agnello è arrivato il momento di riprendere a dovere i suoi. Da quel momento in poi la gara cambia faccia: Pistoia, forse convinta di aver già archiviato la pratica, si adagia sugli allori e Brindisi ne approfitta. Il break di 11-0 rimette gli ospiti sul -6. Pistoia, dopo un momento di black out, riprende a giocare e in pochi minuti recupera tutto il vantaggio perso: all'inizio dell'ultimo quarto è +20 The Flexx. Finita? Macchè! Brindisi ci crede ancora e torna a mettere paura a tutto il PalaCarrara: la truppa di Dell'Agnello risale fino al -5, ma ormai è troppo tardi. Pistoia controlla e porta a casa altri due punti: il primo posto è realtà. L'Happy Casa subisce la seconda sconfitta in due gare: bella la reazione nel finale, ma serve anche molto altro.