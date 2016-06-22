Playoff A2, Bologna fa 2-2: Brescia ko, gara 5 decisiva

Fino all'ultimo canestro.I lombardi, che avevano vinto le prime due sfide in casa, escono sconfitti in entrambi i match disputati sul parquet bolognese. La gara di ieri serache sono così riusciti ad allungare la serie fino all'ultimo atto, quella gara 5 decisiva per l'assegnazione dell'ultimo posto libero in Serie A. Si giocherà venerdì sera, a Montichiari: chi vince è promosso, chi perde resta in A2. La Fortitudo ha condotto sempre la gara con, vogliosa di riaprire completamente i giochi. La Leonessa è rimasta tramortita dalla freschezza degli avversari, e non è mai riuscita a trovare le giuste contromisure. Bologna costruisce il suo successo in attacco, e lo si capisce fin dalle prime battute, tanto è vero che; un ottimo Fernandez prende per mano Brescia e le permette di concludere il primo quarto con un ritardo più contenuto (25-19). Ma nel secondo quarto Bologna continua a spingere,. La Fortitudo tocca anche il +15, Brescia si innervosisce (sia Fernandez che Moss sono già a tre falli) e. Bologna è più in palla, Brescia sembra molto appesantita. Il secondo tempo regala lo stesso spartito della prima parte di gara. I padroni di casa sono praticamente incontenibili: gioco perfetto e canestri a ripetizione. La Centrale del Latte prende cazzotti restando miracolosamente in piedi, ma il divario è ormai troppo ampio., poi ci pensa il "man of the match" Valerio Amoroso a dare il colpo di grazia agli uomini di coach Diana. Non solo bombe da fuori, ma anche assist decisivi per il (quasi) 36enne napoletano:, gli ultimi 10' sono solo per le statistiche. Bologna controlla agevolmente, anche perchè Brescia non affonda mai la lama, preferendo pensare a gara 5 sul proprio parquet. Ultimo atto di una finale promozione ricca di emozioni.