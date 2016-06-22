Milano, addio Gentile: "Voglio giocare nell'NBA"

, sconfiggendo in finale playoff Reggio Emilia (4-2). Una vittoria indubbiamente meritata da parte degli uomini di coach Repesa, che sono riusciti a confermare nei playoff quanto fatto nella regular season (primo posto con 44 punti davanti proprio alla formazione reggiana, seconda con 42), regolando nell'ordine l'Aquila Trento, la Reyer Venezia e, come detto, la Grissin Bon. Uno dei protagonisti della vittoria milanese è stato certamente il capitano dei biancorossi,, decisivo anche in finale e tra gli artefici della cavalcata meneghina. Ma a quanto pare, la conquista del 27esimo scudetto sarà anche. In un'intervista ad Adrian Wojnarowski, praticamente il numero uno della stampa online americana,. Quando? Praticamente da subito. "Voglio giocare in NBA l'anno prossimo - avrebbe detto Gentile -, mi piacerebbe essere allenato da lui, sarebbe davvero fantastico". D'altronde,: il sogno del capitano biancorosso è quindi molto reale. "James Harden è una superstar - avrebbe affermato Gentile - penso di potermi integrare perfettamente ai Rockets: posso aiutare la franchigia a vincere delle partite". Gentile ha un contratto con l'Olimpia Milano fino al 10 luglio,, viste anche queste dichiarazioni rilasciate alla stampa statunitense. Non a caso, il presidente dell'Olimpia, Livio Proli, ha in programma per questo weekend un incontro risolutivo con il giocatore. Un faccia a faccia che, salvo improbabili colpi di scena,e il suo approdo tra le stelle NBA, nella Lega più importante del mondo. "Penso di poter essere utile in molti aspetti del gioco:", ha aggiunto Gentile, che ai Rockets troverebbe anche(ex Olimpia) come general manager.