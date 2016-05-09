Playoff A2: cuore Roseto, Agrigento e Bologna ai quarti

volano ai quarti di finale, mentre traci sarà bisogno di gara 5. Sono questi i verdetti emersi in gara 4 in questi ottavi di finale deiI siciliani e i felsinei sono riusciti ad eliminare; gli abruzzesi, con un grande cuore,e rimandano il tutto a gara 5 in Ciociaria. Agrigento si conferma grande forza per questa categoria e fa fuori Mantova. Grande delusione per i biancorossi, che perdono l'ennesimo treno nonostante abbiano condotto per lunghi tratti il match., ma minuto dopo minuto i padroni di casa riescono a recuperare il divario, grazie alla grande performance di Martin. I siciliani sorpassano, ma la tripla ospite con fallo subito a pochi secondi dalla sirena rimette tutto in discussione (65-63):, fischiata invasione a Ndoja e Agrigento chiude a +4 (67-63), conquistando così i quarti di finale. La Fortitudo schianta Agropoli e vola ai quarti. Il PalaDozza applaude i propri beniamini, capaci di disputare un secondo tempo che non lascia scampo ai cilentani. Nella prima parte di gara Agropoli tiene,: un film già visto in gara 3, con gli ospiti incapaci di imbastire una reazione. Bologna sale fino al +26 nell'ultimo giro di lancette, trascinata da un Amoroso stellare (26 punti). Disfatta per Agropoli, che pure fin qui aveva davvero stupito:. La Fortitudo ora, giustamente, ci crede. Roseto cuore d'Abruzzo: da 0-2 a 2-2 e sfida decisiva a Ferentino. Non era certo un esito scontato per gli Sharks:, con il primo tempo tutto in rincorsa. Ferentino si ritrova con un preziosissimo +12 a metà del terzo quarto, ma non è capace di portarlo a casa: Allen e Bryan salgono in cattedra e regalano a Roseto, che riporta gli abruzzesi avanti. Grande equilibrio nell'ultima frazione, ma Roseto mantiene sempre quelle lunghezze di vantaggio che le permettono di distanziare gli avversari e conquistare il pareggio nella serie.