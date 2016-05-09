Straordinario Circosta: Taranto esulta e si gode il suo play

Il protagonista di oggi è senza dubbio. Il 29enne sfodera una prestazione da campione e contribuisce in maniera decisiva alla salvezza della. I tarantini si aggiudicano gara 4 chiudendo 3-1 la serie contro Vasto. Una salvezza meritata per Taranto, che può vantare un giocatore di livello assoluto che appena un mese fa aveva riscritto la storia dei rossoblu:(la vittoria di Casa Euro a Mola, ndr), superato il precedente record di Fanelli (43 punti) nel 2010. Già prima che iniziasse la serie contro Vasto, Circosta si era mostratocon le unghie e con i denti. "E' stato un anno travagliato, molto intenso, vissuto sempre a pieno ma non ci nascondiamo: se vinceremo la serie mantenendo la serie B, sarà comunque una stagione positiva". E Taranto è riuscita nell'obiettivo, trascinata proprio dal suo play., con 4 triple pesantissime e 8 importantissimi assist. Ma è la prestazione complessiva ad essere scintillante: Circosta ha tenuto costantemente in apprensione la difesa vastese, rivelandosie una risorsa infinita per la Cus Jonica. Quando hai giocatori di questo calibro che fanno la differenza, puoi riuscire a salvare una stagione non esattamente all'altezza delle aspettative. E' nei momenti decisivi che Circosta fa valere tutto il suo talento. Dapprima sulla sirena del terzo quarto, con Vasto che cercava disperatamente di rimanere aggrappata al match:, invece che su un +5 "morbido". Tripla che intontisce i vastesi, e a dare loro il colpo di grazia ci pensa ancora Circosta a un minuto dal termine dell'ultimo quarto: anche in questo casocon un canestro da fuori che riporta Taranto avanti di 8. E' praticamente la fine delle speranze per i padroni di casa;, che si gode il suo pupillo.