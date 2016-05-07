Playoff A2, gara 3: vincono Agrigento e Bologna, Roseto riapre i giochi

Ancora fattore campo rispettatissimo nella prima giornata di gara 3 degli ottavi di finale nei playoff A2.superano rispettivamente, mentree riapre una serie che sembrava essersi messa male per gli squali abruzzesi. In una Bologna ancora scossa dalla retrocessione della Virtus,, tentando la scalata verso la promozione. Il rischio di stare a rimuginare troppo sul supplementare di gara 2 c'era, ma Bologna parte subito forte e detta legge contro un Agropoli stralunata e poco sostenuta, stavolta, da. Bologna si porta agevolmente sul +10, vantaggio che riuscirà a tenere fino alla fine del primo tempo. La differenza – netta - tra le due formazioni è da ricercare nella precisione al tiro: molto bene la Fortitudo, male Agropoli (8/21 da 2). Nel terzo quarto la musica non cambia, anzi:il divario diventa di 18 punti, i campani si smontano definitivamente e i padroni di casa completano il trionfo. Finisce 98-74 per Bologna, che domenica al Paladozza ha la possibilità concreta di chiudere i giochi e volare ai quarti. Torna avanti anche Agrigento, che si porta sul 2-1 contro Mantova., ma hanno dovuto faticare molto per avere ragione degli ospiti, coriacei e mai domi. Dopo un avvio di marca agrigentina, Mantova era riuscita a prendere in mano le operazioni e a condurre il match, portandosi addirittura a +12. Agrigento riesce a recuperare e a tenersi a galla grazie a Martin e Piazza, ma anche a Saccaggi, decisivo nei momenti caldi.(soli 4 punti), subisce un pesante break di 11-2 a pochi minuti dalla fine e abbandona la possibilità di portarsi avanti nella serie. Chance che Agrigento non fallisce: se gli uomini di Ciani vincono anche domenica staccano il 'ticket' per i quarti di finale.. Gli “Sharks” fanno l'allungo decisivo nel quarto parziale e si portano meritatamente sull'1-2. Molto è dovuto al 13/27 da fuori degli abruzzesi e da un Imbrò non ottimale. Al contrario,(più 7 rimbalzi) e Borra ne fa 11 nel momento decisivo. Nell'ultimo quarto, con Ferentino avanti di 2,e va a conquistare il primo punto della serie (punteggio finale 89-76). Domenica gara 4 ancora a Roseto, con l'inerzia che ora sembra favorire gli abruzzesi.