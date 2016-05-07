Playoff NBA, niente da fare per Oklahoma: Spurs avanti 2-1 nella serie

Chi si aspettavadopo la bruciante sconfitta in gara 2 non è rimasto deluso. L'errore arbitrale – ammesso dagli stessi direttori di gara – che ha permesso addi pareggiare la serie ha fatto sì che San Antonio scendesse sul parquet con una convinzione maggiore, rendendosi insuperabile per i Thunder. Il protagonista del match è un infinito. Trentatrè anni di splendore per il francese, che riesce ancora a disegnare pallacanestro e a permettere ad Aldridge e soci di andare sul velluto. Oklahoma pasticcia troppo al tiro, grazie anche ad un ottima difesa degli Spurs:, ma perde anche un paio di palle nel finale che grondano ancora sangue. Parker, dicevamo. Sì, perchè il buon vecchio Tony regala una performance strepitosa, sale in cattedra e ammutolisce tutti. Un fuoriclasse assoluto: con lui in piena forma e la coppia Aldridge-Leonard sempre così scatenata, Popovich può turbare il sonno a Golden State. Ma non è ancora tempo di pensare ai Warriors, anche perchè la serie contro Oklahoma vede gli Spurs avanti solo 2-1.. Certo però serve qualcosa in più, non bastano i soli Westbrook e Durant (pur con un Ibaka ammirevole). Gara 3 parte con San Antonio decisa a fare suo il match: +7 alla fine del primo quarto,. Oklahoma però decide che non è ancora arrivato il momento di arrendersi, e all'intervallo chiude con uno svantaggio di sole 5 lunghezze. Nella ripresa San Antonio sembra compiere l'allungo decisivo, grazie alle realizzazioni di Leonard.. Durant e Westbrook diventano implacabili e permettono ai locali di rimontare e portarsi in vantaggio all'inizio della quarta frazione: 78-77 suggellato da una tripla di Ibaka. E' qui che intervengono i diamanti di San Antonio:e ristabiliscono il vantaggio Spurs, fino al +7 di West a poco più di un minuto dalla sirena. L'ultimo giro di lancetta vive un testa a testa emozionante: Westbrook tenta il miracolo, Parker mette i liberi, Waiters porta Oklahoma a -2 ma Leonard chiude definitivamente i giochi. 2-1 per San Antonio quindi,sul proprio parquet già domenica.