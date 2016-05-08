Playoff, gara 1: Milano ok, Venezia vince a Cremona

Prendono il viaper decretare chi si fregerà del titolo di Campione d'Italia. La regular season si è conclusa cona guardare tutti dall'alto in basso: subito dopo, Reggio Emilia, Avellino, Cremona, Venezia, Pistoia, Sassari e Trento hanno staccato il pass per i playoff scudetto. In questa prima giornata di gara 1,, mentreè riuscita ad espugnare il parquet digrazie ad un fenomenale Green. Prima contro ottava non sta sempre a significare risultato scontato. Anzi. E Trento ci mette pochi minuti a far capire che non farà affatto da comparsa:. Il +8 resisterà fino al finale di frazione, quando Milano riuscirà parzialmente a rientrare con un break di 5-0 che permetterà all'Olimpia di riportarsi a ridosso di Trento. Repesa capisce che bisogna cambiare qualcosa. Soprattutto in difesa. Milano comincia a concedere meno, mentreMilano riprende Trento, la sorpassa e sembra scappare. All'intervallo i padroni di casa sono avanti 42-34, e l'ottima partenza della Dolomiti sembra già un lontano ricordo. Comincia la ripresa,: sembra il preludio ad un facile successo, ma il team trentino reagisce e risale fino al -3. Tuttavia Milano non perde la calma, mantiene Trento a distanza e a lungo andare riesce a far suo il match,. A sei minuti dalla sirena l'Olimpia domina 78-62: a Repesa basta gestire il vantaggio. Termina 86-74 per Milano, con 21 punti di Sanders da una parte e 18 di Pascolo dall'altra. Exploit di Venezia, che sconfigge a domicilio la Vanoli in gara 1. Cremona si morde le mani, anche perchè nel primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire,. Venezia dal canto suo disputa una buona prima frazione e manda in difficoltà la Vanoli sul pick and roll. Ma Cremona fa comunque suo il primo tempo,(50-40). Qui sale in cattedra Green:, che permette agli ospiti di rimettere il muso avanti, l'americano firma 8 degli undici pesantissimi punti. Venezia resta avanti di qualche lunghezza fino alla fine dell'ultimo quarto, quando: tripla e tiri liberi, per un punteggio finale che dice 73-79 per Venezia. Gara 2 martedì sera ancora a Cremona.