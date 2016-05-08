Playoff NBA: si sveglia Lowry, Toronto avanti 2-1 su Miami

e si porta avanti 2-1 nella serie. Ma la vera buona notizia per i canadesi èdal torpore che lo aveva avvolto fino ad ora in questi playoff. Prestazione eccezionale del “Raptor”, che chiude con 33 punti e 5/8 da 3.(38 punti) ma non basta: gli Heat cedono il passo sul proprio parquet, a causa anche delle prove incolori di Dragic (12) e Johnson (10). Un match caratterizzato anche da due infortuni che colpiscono i rispettivi centri delle due squadre: Miami è preoccupata per il ginocchio di, mentre Toronto nutre qualche speranza di recuperare– infortunatosi alla caviglia - già in gara 4. E dire che nel primo temposembrava lo stesso di queste ultimissime settimane, anche se Toronto riusciva comunque a condurre le operazioni nella prima frazione, grazie alle prodezze dell'encomiabile Valanciunas. Nel primo tempo Miami sbaglia molto al tiro e resta orfana di Whiteside: al contrario, Toronto sembra molto fredda e(40-49) e un 54% al tiro. Ma quella che poteva sembrare per Toronto una facile cavalcata verso il successo 'corsaro', prende una piega inaspettata all'inizio del secondo tempo. Valanciunas si fa male e deve lasciare il campo. Senza il magnifico centro lituano e schiaffeggiata da un Wade in giornata di grazia,che porta Miami a condurre di 6 lunghezze all'inizio dell'ultimo quarto. Finita? Macchè. I Raptors hanno mille risorse e in questo caso quella decisiva porta il nome di Kyle Lowry, che non fallisce un colpo, nonostante un Wade costantemente superbo. E' proprio lui a regalare il -1 a Miami, ma non basta:, i Raptors vincono 95-91 e vanno sul 2-1 in questa semifinale.