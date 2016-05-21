Playoff, gara 2 semifinale: Reggio non fa sconti, Avellino ancora ko

Nessuna distrazione, nessun regalo.. La Grissin Bon si aggiudica anche gara 2 sconfiggendo gli irpini 86-78. La forza dei padroni di casa è il gruppo. Non era facile affrontare questo match, sia per la bravura degli avversari ma soprattutto per l'assenza di. E invece Reggio sfodera una prova collettiva di altissimo livello, mandando 5 uomini in doppia cifra. Protagonisti assoluti dell'incontro, che infila punti pesanti nei momenti clou. Avellino lotta con grande ardore - ottimi Buva e Cervi - ma non basta per evitare la sconfitta. I padroni di casa si presentano senza Veremeenko e con Polonara e Silins nel quintetto di partenza. Avellino(2 metri e 14 cm) che trascina letteralmente gli ospiti nel primo quarto: 22-21 per i ragazzi di coach Sacripanti. Anche nel secondo quarto Avellino tiene benissimo il campo, ma Reggio comincia a crescere e minuto dopo minuto costruisce la rimonta e il sorpasso, firmato Golubovic (dalla lunetta).. Ma Avellino non molla un centimetro: Buva fa 4 punti e l'assist per Acker, al riposo si va con gli ospiti sotto di un solo punto (41-40). Il terzo quarto è un continuo botta e risposta: Reggio prova a scappare, Avellino in qualche modo riesce a restare aggrappata al match. Ma i padroni di casa possono contare su Gentile e Della Valle formato "top":. Nell'ultima frazione il leit-motiv della partita si mantiene praticamente lo stesso., ma Avellino non vuole proprio saperne e torna a poca distanza (-5 al 33'). Ancora Polonara e poi Lavrinovic sembrano chiudere i giochi portando Reggio sul +12, ma gli irpini provano ancora a restare in partita. A due minuti dal termine il divario è di 7 punti:, con una bomba da fuori sulla sirena dei 24'' (convalidato all'instant replay) che regala il +10 ai padroni di casa e fa impazzire il PalaBigi. Da quel momento in poi per Reggio basterà solo controllare:. Gara 3 domenica sera ad Avellino, e poi il quarto atto martedì, con la Sidigas chiaramente obbligata a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione alla finale scudetto.